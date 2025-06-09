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Вкуснее, чем магазинное: рецепт домашнего клубничного мороженого за 15 минут

Анна Косик
9 июня 2025, 03:56
80
Простой рецепт идеального мороженого из трех ингредиентов.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 2 минут
Порции Порции 6-8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
мороженое
Нежное домашнее мороженое из клубники / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Лето в разгаре и в жаркую погоду ничего так сильно не хочется, как охлаждающего фруктового мороженого. Выяснилось, что его можно приготовить дома за считанные минуты из доступных ингредиентов.

Главред узнал рецепт вкусного клубничного мороженого, от которого в восторге будут как и дети, так и взрослые. Им в TikTok поделилась украинская блогерша под ником anny.cooking.

Клубничное мороженое - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Клубника 300 г
  • Сливки 33% 500 г
  • Сгущенное молоко 300 г

Первым шагом нужно очистить клубнику от хвостиков и хорошо промыть, после чего ягоду следует перебить в блендере.

Далее необходимо заняться сливками, а именно взбить их до устойчивых пиков. Когда они будут готовы, добавляем к ним сгущенное молоко и снова взбиваем массу до однородности.

Последним этапом остается соединить сливочную массу с клубникой, перелить ее в форму и поставить в морозильную камеру на несколько часов.

Домашнее клубничное мороженое готово, приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить мороженое из клубники дома:

@anny.cooking ?Ингредиенты: 300 г свежей клубники 500 г сливок 33% 300 г сгущенного молока #мороженое#летнийрецепт#оченьвкусно#домашнєморозиво#морозивозполуницей#десерт♬ Flowers - SoundAudio

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Кто такая anny.cooking

anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 350 тысяч пользователей соцсети.

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