Вкуснее, чем магазинное: рецепт домашнего клубничного мороженого за 15 минут

Лето в разгаре и в жаркую погоду ничего так сильно не хочется, как охлаждающего фруктового мороженого. Выяснилось, что его можно приготовить дома за считанные минуты из доступных ингредиентов.
Главред узнал рецепт вкусного клубничного мороженого, от которого в восторге будут как и дети, так и взрослые. Им в TikTok поделилась украинская блогерша под ником anny.cooking.
Клубничное мороженое - рецепт
Ингредиенты:
- Клубника 300 г
- Сливки 33% 500 г
- Сгущенное молоко 300 г
Первым шагом нужно очистить клубнику от хвостиков и хорошо промыть, после чего ягоду следует перебить в блендере.
Далее необходимо заняться сливками, а именно взбить их до устойчивых пиков. Когда они будут готовы, добавляем к ним сгущенное молоко и снова взбиваем массу до однородности.
Последним этапом остается соединить сливочную массу с клубникой, перелить ее в форму и поставить в морозильную камеру на несколько часов.
Домашнее клубничное мороженое готово, приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить мороженое из клубники дома:
@anny.cooking ?Ингредиенты: 300 г свежей клубники 500 г сливок 33% 300 г сгущенного молока #мороженое#летнийрецепт#оченьвкусно#домашнєморозиво#морозивозполуницей#десерт♬ Flowers - SoundAudio
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Кто такая anny.cooking
anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 350 тысяч пользователей соцсети.
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