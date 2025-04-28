Дети будут просить добавки: рецепт полезного мороженого из одного ингредиента

С приходом весны наступает сезон освежающих напитков и блюд. В первых рядах традиционно мороженое. Но не все могут позволить себе этот вкусный десерт в классическом виде.
Однако Главред узнал, как приготовить вкусное мороженое, которое можно людям на правильном питании и даже детям, всего лишь из одного ингредиента. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.
Мороженое из банана - рецепт
Ингредиенты:
Банан 2 шт.
Для декора:
Шоколад
Голубика
Перед приготовлением мороженого нужно подготовить бананы. Их необходимо поставить в морозильную камеру на 2-3 часа.
Когда отведенное время пройдет, достаем бананы, очищаем их от кожуры, нарезаем на небольшие куски и забрасываем в блендер. Взбивать массу нужно до однородной консистенции.
В результате из одних только бананов получаем нежное мороженое, которое дополнительно можно украсить натертым шоколадом, голубикой или другими ягодами или фруктами.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить банановое мороженое:
@dianagologovets Рецепт всего из одного ингредиента, как раз для меня ? Сохраняйте и делитесь с друзьями ?? #лайфхак#приготовление#идеидлядома#идеидлякухни#лайфхакдлядома#якприготовить#полезныесоветы #советыдлядома#рецепт#пп#полезно#вкусно#мороженое#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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