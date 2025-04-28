Дети будут просить добавки: рецепт полезного мороженого из одного ингредиента

Легкий рецепт очень вкусного и натурального мороженого.

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Нежное банановое мороженое / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

С приходом весны наступает сезон освежающих напитков и блюд. В первых рядах традиционно мороженое. Но не все могут позволить себе этот вкусный десерт в классическом виде.

Однако Главред узнал, как приготовить вкусное мороженое, которое можно людям на правильном питании и даже детям, всего лишь из одного ингредиента. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.

Мороженое из банана - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Банан 2 шт.

Для декора:

Шоколад

Голубика

Перед приготовлением мороженого нужно подготовить бананы. Их необходимо поставить в морозильную камеру на 2-3 часа.

Когда отведенное время пройдет, достаем бананы, очищаем их от кожуры, нарезаем на небольшие куски и забрасываем в блендер. Взбивать массу нужно до однородной консистенции.

В результате из одних только бананов получаем нежное мороженое, которое дополнительно можно украсить натертым шоколадом, голубикой или другими ягодами или фруктами.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить банановое мороженое:

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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