Получится в 10 раз вкуснее, чем в ресторане: рецепт тирамису из черствых пасок

Если после праздника остались зачерствевшая пасхальная выпечка, не спешите ее выбрасывать. Главред узнал, что можно приготовить из паски.
Украинский кулинарный блогер Александр Огородник в своем Instagram поделился авторским рецептом десерта из паски.
Вам понадобится:
- 1 сухая паска;
- 70 г куриных желтков; 70 г куриных желтков;
- 70 г сахара;
- 150 г заваренного кофе;
- 50 г ликера (Бейлис) можно без;
- 250 г жирных сливок (30-35%);
- 250 г сыра маскарпоне;
- какао.
Сначала возьмите глубокую миску, смешайте желтки с сахаром и взбивайте венчиком на водяной бане до однородной и светлой консистенции. Идеальная температура - около 70°C.
Пока масса из яиц будет остывать, взбейте миксером сливки. В результате должна получиться густая пена.
Далее смешайте яйца и сахар со взбитыми сливками и сыром маскарпоне до однородной массы.
Заварите 150 г кофе и смешайте с 50 г ликера. Последний ингредиент можно не добавлять.
Следующий шаг - нарежьте кулич и окуните кусочки в кофе.
Ну и напоследок выложите пасхальную выпечку в форму, смажьте кремом и щедро притрусите какао.
Приятного аппетита!
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Пасха и "кулич" - в чем разница
Паска - это пасхальный хлеб в украинской, белорусской и южнорусской кухнях. Это дрожжевой сдобный хлеб цилиндрической формы. Он выпекается на Пасху, украшается глазурью и цветной посыпкой. Пасха символизирует Воскресение Христа, ее традиционно освящают в церкви, а затем подают к столу с пасхальными яйцами.
В центре и на севере России используют слово "кулич", а пасхой называют блюдо из творога в виде усеченной пирамидки. Его не пекут, а формируют в специальной форме (пирамидальной), символизирующей Гроб Господень. На боках формы часто выдавлены буквы "ХВ" (Христос Воскрес).
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