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Получится в 10 раз вкуснее, чем в ресторане: рецепт тирамису из черствых пасок

Марина Фурман
23 апреля 2025, 20:44
57
Дайте вторую жизнь пасхальной выпечке.
рецепт тирамису
Что можно приготовить из черствой паски? / Коллаж: Главред, фото pixabay, скриншот

Если после праздника остались зачерствевшая пасхальная выпечка, не спешите ее выбрасывать. Главред узнал, что можно приготовить из паски.

Украинский кулинарный блогер Александр Огородник в своем Instagram поделился авторским рецептом десерта из паски.

Вам понадобится:

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  • 1 сухая паска;
  • 70 г куриных желтков; 70 г куриных желтков;
  • 70 г сахара;
  • 150 г заваренного кофе;
  • 50 г ликера (Бейлис) можно без;
  • 250 г жирных сливок (30-35%);
  • 250 г сыра маскарпоне;
  • какао.

Сначала возьмите глубокую миску, смешайте желтки с сахаром и взбивайте венчиком на водяной бане до однородной и светлой консистенции. Идеальная температура - около 70°C.

Пока масса из яиц будет остывать, взбейте миксером сливки. В результате должна получиться густая пена.

Далее смешайте яйца и сахар со взбитыми сливками и сыром маскарпоне до однородной массы.

Заварите 150 г кофе и смешайте с 50 г ликера. Последний ингредиент можно не добавлять.

Следующий шаг - нарежьте кулич и окуните кусочки в кофе.

Ну и напоследок выложите пасхальную выпечку в форму, смажьте кремом и щедро притрусите какао.

Приятного аппетита!

Как приготовить тирамису из пасхального кулича - смотрите видео:

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Пасха и "кулич" - в чем разница

Паска - это пасхальный хлеб в украинской, белорусской и южнорусской кухнях. Это дрожжевой сдобный хлеб цилиндрической формы. Он выпекается на Пасху, украшается глазурью и цветной посыпкой. Пасха символизирует Воскресение Христа, ее традиционно освящают в церкви, а затем подают к столу с пасхальными яйцами.

В центре и на севере России используют слово "кулич", а пасхой называют блюдо из творога в виде усеченной пирамидки. Его не пекут, а формируют в специальной форме (пирамидальной), символизирующей Гроб Господень. На боках формы часто выдавлены буквы "ХВ" (Христос Воскрес).

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паска рецепт тирамису
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