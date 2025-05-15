"Выдаем украинский паспорт": финалист Евровидения-2025 запел на украинском языке

Kyle Alessandro из Норвегии практически без акцента исполнил украинскую партию в "Bird of Pray".

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Ziferblat Bird of Pray - Kyle Alessandro перепел хит Евровидения-2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Кратко:

Kyle Alessandro вместе с группой Ziferblat спел "Bird of Pray" на украинском

В комментариях к видео норвежского финалиста хвалят за исполнение

Вопреки жесткой конкуренции на сцене, за кулисами Евровидения-2025 есть место для дружбы и совместного творчества. Прекрасным примером этого послужило дуэтное исполнение украинской конкурсной песни "Bird of Pray" группой Ziferblat и финалистом из Норвегии Kyle Alessandro.

На странице украинского коллектива в TikTok появилось видео, на котором Алессандро вместе с украинскими конкурсантами под гитарный аккомпанемент исполняет фрагмент из "Bird of Pray" на украинском языке. И, стоит заметить, это получается у Кайла весьма неплохо.

Ziferblat в шутку подписали видео: "Кайл Алессандро, когда украинский паспорт?".

Смотрите видео исполнения песни "Bird of Pray" группой Ziferblat и Kyle Alessandro:

Поклонникам группы Ziferblat такое исполнение пришлось по душе - Кайла Алессандро активно приглашают в Украину и предлагают продолжить совершенствовать его навыки украинского языка. К слову, норвежский артист уже имеет связь с Украиной - его мачеха является уроженкой Сум.

Кайл Алессандро покорил сердца украинцев своим исполнением Bird of Pray / tiktok.com/@ziferblat_band

Кайл Алессандро покорил сердца украинцев своим исполнением Bird of Pray / tiktok.com/@ziferblat_band

Кайл Алессандро покорил сердца украинцев своим исполнением Bird of Pray / tiktok.com/@ziferblat_band

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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