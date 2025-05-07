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Скандал на Евровидении: Ziferblat жестко отреагировали на вопрос о войне

Алена Кюпели
7 мая 2025, 22:22обновлено 7 мая, 23:10
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Солисты группы не стали терпеть некорректный вопрос и поставили журналиста на место.
Группа Ziferblat резко ответили на вопрос журналиста
Группа Ziferblat резко ответили на вопрос журналиста / Коллаж Главред, фото Instagram/ ziferblat_band

Кратко:

  • Какой вопрос разозлил представителей Украины
  • Как они отреагировали что сказали журналисту

Участники группы Ziferblat, которая представит в этом году Украину на Евровидении, резко отреагировали на вопрос журналиста платформы EscYOUnited.

Соответствующее видео появилось в социальной сети Х (Twitter - авт.). На видео видно, как представитель EscYOUnited спрашивает у Валентина Лещинского и Федора Ходакова, "дает ли война Украине преимущества" на конкурсе.

Ziferblat с песней
Ziferblat с песней "Bird of pray" / Скриншот

"Это некорректно. Для каждого народа в мире, для страны, война — это не преимущество. Как война может быть преимуществом? Как я только что упоминал, мы должны выступать, зная, что наши дома бомбят. Какое еще преимущество?" – ответил Валентин Лещинский.

В свою очередь, корреспондет извинился за некорректный вопрос.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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Кто такие Ziferblat

Группа Ziferblat - украинская музыкальная группа, в состав которой входят: вокалист Даниил Лещинский, гитарист Валентин Лещинский и барабанщик Федор Ходаков. Представит Украину на конкурсе "Евровидение-2025" с песней "Bird of Pray".

Группа была основана в 2015 году. Их первый мини-альбом "Кіносеанс" вышел в декабре 2017 года. В 2019 году группа выпустила сингл "Вночі" и приняла участие в телешоу "X-Фактор". В 2024 году группа вышла в финал Vidbir 2024, украинского национального отбора на Евровидение-2024 с песней "Place I Call Home".

8 февраля 2025 года группа победила в национальном отборе на конкурс песни "Евровидение-2025", который пройдет в Базеле, Швейцария, и представит Украину с песней "Bird of Pray".

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