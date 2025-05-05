Евровидение-2025: Украина теряет позиции по прогнозам букмекеров

Победа на Евровидении в 2025 году может достаться рекордсмену конкурса.

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Евровидение-2025 прогноз - какое место займет Ziferblat на Евровидении / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

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Какое место Ziferblat могут занять на конкурсе

Иллюминацию от сцены, на которой через неделю состоится Евровидение-2025, уже практически видно невооруженным взглядом. Еврофаны застыли в предвкушении, а прогнозы на победителей и места в финале становятся все отчаяннее.

Группа Ziferblat, которая представит Украину на Евровидении, увы, начала терять свое место (по сравнению с прошлой неделей) в рейтинге букмекеров - наша страна оказалась на тринадцатом месте среди потенциальных победителей. Неоспоримым лидером конкурса в этом году считают Швецию.

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Также Украина опустилась на одну позицию в рейтинге, как места распределятся в финале. Ни у кого нет сомнений, что Ziferblat блестяще выступит в первом полуфинале и пробьется в гранд-финал. Однако еще на прошлой неделе нашим конкурсантам предрекали 7 место, а сейчас - уже 8: Эстония с восьмого места поднялась на шестое, тем самым оттеснив Украину и Финляндию.

Шансы Украины на победу на Евровидении-2025 / eurovisionworld.com

Какое место Украина займет в финале Евровидения-2025 / eurovisionworld.com

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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