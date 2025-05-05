Евровидение-2025: Украина теряет позиции по прогнозам букмекеров

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Иллюминацию от сцены, на которой через неделю состоится Евровидение-2025, уже практически видно невооруженным взглядом. Еврофаны застыли в предвкушении, а прогнозы на победителей и места в финале становятся все отчаяннее.
Группа Ziferblat, которая представит Украину на Евровидении, увы, начала терять свое место (по сравнению с прошлой неделей) в рейтинге букмекеров - наша страна оказалась на тринадцатом месте среди потенциальных победителей. Неоспоримым лидером конкурса в этом году считают Швецию.
Также Украина опустилась на одну позицию в рейтинге, как места распределятся в финале. Ни у кого нет сомнений, что Ziferblat блестяще выступит в первом полуфинале и пробьется в гранд-финал. Однако еще на прошлой неделе нашим конкурсантам предрекали 7 место, а сейчас - уже 8: Эстония с восьмого места поднялась на шестое, тем самым оттеснив Украину и Финляндию.
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Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.
Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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