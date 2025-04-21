Всеми любимый салат Мимоза заиграет новыми вкусами - оригинальный рецепт

Рецепт салата, который станет новой звездой праздничного стола.

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Рецепт невероятно вкусной Мимозы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Салат Мимоза - популярное блюдо, которое можно приготовить на все случаи жизни. А чтобы поразить гостей за праздничным столом можно приготовить популярный салат по оригинальному рецепту.

Главред узнал, как приготовить Мимозу по-новому. Современным рецептом салата поделился в Instagram участник МастерШеф Николай Люлько.

Оригинальная Мимоза - рецепт

Ингредиенты:

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Картофель 800 г

Морковь 800 г

Лук репчатый 250 г

Яйца куриные 10 шт

Лосось холодного копчения 600 г

Сыр твердый 300 г

Икра горбуши 400 г

Петрушка 30 г

Укроп 30 г

Для соуса:

Йогурт греческий 400 г

Крем-сыр 300 г

Майонез 400 г

Мята 30 г

Сок лимона с 1 шт

Цедра лимона с 1 шт

Соль 6 г

Перец 1 г

Овощи нужно отварить или запечь в духовке, после чего почистить и натереть на терке. Яйца также надо отварить в течение 12 минут после погружения в хорошо подсоленной закипевшей воде, почистить и натереть.

Лук необходимо нарезать кубиком, заправить солью, сахаром и уксусом, перемять рукой и отложить на 15 минут, чтобы он хорошо промариновался. За это время можно натереть на терке сыр и нарезать лосось маленькими кубиками.

Когда лук будет промаринован его нужно хорошо отжать. Последним этапом перед формированием самого салата останется взбить блендером все ингредиенты для соуса.

Далее в форме диаметром 28 сантиметров можно собирать Мимозу. Важно, что каждый слой овощей и яиц нужно подсолить перед тем, как мазать соусом. Кстати, на каждый слой нужно примерно 5-6 столовых ложек соуса.

Когда салат будет готов, его стоит завернуть в пленку и отставить хотя бы на 4 часа, а лучше на ночь. Перед самой подачей сверху можно выложить красную икру, а края Мимозы обсыпать рубленой зеленью укропа и петрушки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить невероятно вкусный салат Мимоза:

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Кто такой Николай Люлько? Николай Люлько - преподаватель в Украинской ассоциации шеф-поваров, участник кулинарного телешоу МастерШеф Профессионалы 3, ведущий кулинарного канала на Youtube. Николай также является автором проекта "Герои нашего времени", а в Instagram делится оригинальными рецептами блюд.

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