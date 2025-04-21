Всеми любимый салат Мимоза заиграет новыми вкусами - оригинальный рецепт

Салат Мимоза - популярное блюдо, которое можно приготовить на все случаи жизни. А чтобы поразить гостей за праздничным столом можно приготовить популярный салат по оригинальному рецепту.
Главред узнал, как приготовить Мимозу по-новому. Современным рецептом салата поделился в Instagram участник МастерШеф Николай Люлько.
Оригинальная Мимоза - рецепт
Ингредиенты:
- Картофель 800 г
- Морковь 800 г
- Лук репчатый 250 г
- Яйца куриные 10 шт
- Лосось холодного копчения 600 г
- Сыр твердый 300 г
- Икра горбуши 400 г
- Петрушка 30 г
- Укроп 30 г
Для соуса:
- Йогурт греческий 400 г
- Крем-сыр 300 г
- Майонез 400 г
- Мята 30 г
- Сок лимона с 1 шт
- Цедра лимона с 1 шт
- Соль 6 г
- Перец 1 г
Овощи нужно отварить или запечь в духовке, после чего почистить и натереть на терке. Яйца также надо отварить в течение 12 минут после погружения в хорошо подсоленной закипевшей воде, почистить и натереть.
Лук необходимо нарезать кубиком, заправить солью, сахаром и уксусом, перемять рукой и отложить на 15 минут, чтобы он хорошо промариновался. За это время можно натереть на терке сыр и нарезать лосось маленькими кубиками.
Когда лук будет промаринован его нужно хорошо отжать. Последним этапом перед формированием самого салата останется взбить блендером все ингредиенты для соуса.
Далее в форме диаметром 28 сантиметров можно собирать Мимозу. Важно, что каждый слой овощей и яиц нужно подсолить перед тем, как мазать соусом. Кстати, на каждый слой нужно примерно 5-6 столовых ложек соуса.
Когда салат будет готов, его стоит завернуть в пленку и отставить хотя бы на 4 часа, а лучше на ночь. Перед самой подачей сверху можно выложить красную икру, а края Мимозы обсыпать рубленой зеленью укропа и петрушки.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить невероятно вкусный салат Мимоза:
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Кто такой Николай Люлько?
Николай Люлько - преподаватель в Украинской ассоциации шеф-поваров, участник кулинарного телешоу МастерШеф Профессионалы 3, ведущий кулинарного канала на Youtube. Николай также является автором проекта "Герои нашего времени", а в Instagram делится оригинальными рецептами блюд.
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