Новый рецепт весеннего салат, который затмит любое блюдо: возьмите всего 4 ингредиента

Как приготовить вкусный и дешевый салат, рецепт покорит любого.

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Легкий салат с капустой рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon

Вкусный и очень полезный весенний салат, от которого невозможно оторваться. Готовить такой салат очень быстро, но ваши близкие будут просить еще.

Весенний салат из молодой капусты очень легкий и главное - полезный.

Весенний салат из молодой капусты - рецепт

Вам понадобится:

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Молодая капуста - 200 гр

Морковь - 1 шт

Яйца - 2 шт

Огурец - 1 шт

Оливковое масло

Соль, перец - по вкусу

Укроп

Горчица в зернах - 1 чайная ложка

Сок лимона

Греческий йогурт

Капусту мелко нашитковать для салата, можно немного помять руками и переложить в салатник.

Яйца предварительно отварить, почистить и разделить желтки и белки.

Белки нарезать кубиками и добавить к капусте. Желтки отложить в тарелку для заправки.

Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке, добавить к салат.

Огурец помыть, можно убрать кожуру, порезать на дольки и добавить в салат.

Готовим заправку для нашего весеннего салата:

Желтки размять вилкой, добавить 1 чайную ложку горчицы в зернах, 1 чайную ложку греческого йогурта, соль, перец по вкусу, оливковое масло 1 столовую ложку, и сок лимона.

Перемешать хорошо нашу заправку для салата.

Заправляем салат, добавляем мелко порезанный укроп, перемешиваем весенний салат из молодой капусты и подаем к столу.

Смотрите видео, как готовить салат с молодой капустой рецепт:

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