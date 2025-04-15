Новый рецепт весеннего салат, который затмит любое блюдо: возьмите всего 4 ингредиента

Вкусный и очень полезный весенний салат, от которого невозможно оторваться. Готовить такой салат очень быстро, но ваши близкие будут просить еще.
Весенний салат из молодой капусты очень легкий и главное - полезный.
Весенний салат из молодой капусты - рецепт
Вам понадобится:
- Молодая капуста - 200 гр
- Морковь - 1 шт
- Яйца - 2 шт
- Огурец - 1 шт
- Оливковое масло
- Соль, перец - по вкусу
- Укроп
- Горчица в зернах - 1 чайная ложка
- Сок лимона
- Греческий йогурт
Капусту мелко нашитковать для салата, можно немного помять руками и переложить в салатник.
Яйца предварительно отварить, почистить и разделить желтки и белки.
Белки нарезать кубиками и добавить к капусте. Желтки отложить в тарелку для заправки.
Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке, добавить к салат.
Огурец помыть, можно убрать кожуру, порезать на дольки и добавить в салат.
Готовим заправку для нашего весеннего салата:
Желтки размять вилкой, добавить 1 чайную ложку горчицы в зернах, 1 чайную ложку греческого йогурта, соль, перец по вкусу, оливковое масло 1 столовую ложку, и сок лимона.
Перемешать хорошо нашу заправку для салата.
Заправляем салат, добавляем мелко порезанный укроп, перемешиваем весенний салат из молодой капусты и подаем к столу.
Смотрите видео, как готовить салат с молодой капустой рецепт:
Читайте также:
- Шикарная закуска всего из 4 яиц: бомба рецепт на Пасху 2025
- Быстрый и легкий салат на Пасху 2025: рецепт, который сразит всех
- Такой рецепт ищут все: нежнейший ленивый паштет, которую разметут за 1 секунду
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред