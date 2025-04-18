Шикарное блюдо на праздничный стол из фарша: все гости ахнут

Отменное мясное блюдо на праздничный стол.

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Гнезда из фарша - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт гнезд из фарша с ананасами и сыром, который удивляет своим оригинальным вкусом. Такое блюдо с легкостью можно подать на пасхальный стол, и все гости будут в восторге.

Кстати, это вкуснее отбивных и любых котлет, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Гнезда их фарша – рецепт

Ингредиенты:

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куриный фарш

твердый сыр

сметана или майонез

ананас кольцами

специи по вкусу

К фаршу добавьте соль, специи и перемешайте.

Из фарша сформируйте гнезда, сверху отправьте кольца ананаса и смажьте сметаной.

Посолите и поперчите по вкусу.

Твердый сыр натрите на терке, посыпьте гнезда.

Пасхальный стол / инфографика: Главред

Запекайте в духовке при температуре 180 градусов 30 минут и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить гнезда из фарша:

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Кто такая alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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