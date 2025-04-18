Шикарное блюдо на праздничный стол из фарша: все гости ахнут

Предлагаем вам рецепт гнезд из фарша с ананасами и сыром, который удивляет своим оригинальным вкусом. Такое блюдо с легкостью можно подать на пасхальный стол, и все гости будут в восторге.
Кстати, это вкуснее отбивных и любых котлет, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Гнезда их фарша – рецепт
Ингредиенты:
- куриный фарш
- твердый сыр
- сметана или майонез
- ананас кольцами
- специи по вкусу
К фаршу добавьте соль, специи и перемешайте.
Из фарша сформируйте гнезда, сверху отправьте кольца ананаса и смажьте сметаной.
Посолите и поперчите по вкусу.
Твердый сыр натрите на терке, посыпьте гнезда.
Запекайте в духовке при температуре 180 градусов 30 минут и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить гнезда из фарша:
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Кто такая alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
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