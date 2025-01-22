Берем фарш и готовим вкуснейший ужин на всю семью - отличный рецепт

Рецепт приготовления сытного ужина.

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Тефтели в томатном соусе - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/, скрин instagram.com, Катерина Хома

Если у вас есть фарш, можете не ломать голову, что же сегодня приготовить. Предлагаем вам рецепт тефтелек в томатном соусе: получается сытно, быстро и очень вкусно.

Кстати, выбирайте помидоры в собственном соку, а не маринованные, сообщает Главред со ссылкой на katherine.khoma.

Тефтели в томатном соусе - рецепт

Ингредиенты:

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фарш куриный – 800 г

копченая паприка – 0,5-1 ч. л.

черный молотый перец – 0,5 ч. л.

панировочные сухари – 30 г

сухой чеснок – 1 ч. л.

яйцо

соль по вашему вкусу

томаты – 800 г

томатная паста – 70 г

лук – 1 средний

сыр твердый – 150-200 г

Смешайте фарш, копченую паприку, соль, черный молотый перец, панировочные сухари, яйцо и сухой чеснок.

Влажными руками сформируйте тефтели и отправьте их на смазанную растительным маслом форму.

Поставьте в духовку при температуре 230 градусов на 15 минут.

Для соуса смешайте томаты, томатную пасту, нарезанный лук, перец и соль.

Залейте тефтели приготовленным соусом и посыпьте натертым твердым сыром.

Поставьте в духовку еще на 15 минут и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить тефтели в томатном соусе:

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Кто такая katherine.khoma? katherine.khoma - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tkatherine.khoma подписаны более 12 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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