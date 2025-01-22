Берем фарш и готовим вкуснейший ужин на всю семью - отличный рецепт

Если у вас есть фарш, можете не ломать голову, что же сегодня приготовить. Предлагаем вам рецепт тефтелек в томатном соусе: получается сытно, быстро и очень вкусно.
Кстати, выбирайте помидоры в собственном соку, а не маринованные, сообщает Главред со ссылкой на katherine.khoma.
Тефтели в томатном соусе - рецепт
Ингредиенты:
- фарш куриный – 800 г
- копченая паприка – 0,5-1 ч. л.
- черный молотый перец – 0,5 ч. л.
- панировочные сухари – 30 г
- сухой чеснок – 1 ч. л.
- яйцо
- соль по вашему вкусу
- томаты – 800 г
- томатная паста – 70 г
- лук – 1 средний
- сыр твердый – 150-200 г
Смешайте фарш, копченую паприку, соль, черный молотый перец, панировочные сухари, яйцо и сухой чеснок.
Влажными руками сформируйте тефтели и отправьте их на смазанную растительным маслом форму.
Поставьте в духовку при температуре 230 градусов на 15 минут.
Для соуса смешайте томаты, томатную пасту, нарезанный лук, перец и соль.
Залейте тефтели приготовленным соусом и посыпьте натертым твердым сыром.
Поставьте в духовку еще на 15 минут и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить тефтели в томатном соусе:
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Кто такая katherine.khoma?
katherine.khoma - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tkatherine.khoma подписаны более 12 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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