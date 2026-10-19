Традиционные разделочные доски уходят в прошлое: что становится трендом

На кухнях набирает популярность практичное решение, которое помогает освободить место на столешнице и сделать приготовление пищи более удобным.

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Выдвижные разделочные доски / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Что такое выдвижные разделочные доски для мойки

Какие преимущества имеет такой кухонный аксессуар

На что обратить внимание перед покупкой

На небольшой кухне важно рационально использовать каждый сантиметр рабочей поверхности. Вместо обычной разделочной доски, которая занимает место на столешнице, можно использовать выдвижную модель, устанавливаемую непосредственно над мойкой.

Такой аксессуар позволяет нарезать овощи, готовить ингредиенты и в отдельных случаях мыть продукты, не занимая дополнительного места. Это особенно удобно для небольших кухонь, где рабочей поверхности часто не хватает.

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Главред выяснил, как работают выдвижные разделочные доски для мойки, какие преимущества они имеют и что нужно учесть перед покупкой.

Как работают выдвижные разделочные доски для раковины

Как пишет аргентинское издание El Cronista, выдвижные разделочные доски позволяют эффективнее использовать пространство кухни. Их размещают над раковиной, а края или специальные опоры опираются на её бортики.

Некоторые модели имеют раздвижную конструкцию, благодаря которой ширину можно регулировать в соответствии с размерами мойки. Однако перед покупкой необходимо проверить совместимость аксессуара с конкретной раковиной и соблюдать ограничения, указанные производителем.

Такие доски превращают раковину в дополнительную рабочую зону. По окончании приготовления их можно снять, освободив место для мытья посуды.

Какие преимущества имеют выдвижные разделочные доски

Главное преимущество этого аксессуара - возможность использовать поверхность раковины для приготовления пищи. Это помогает освободить столешницу и удобнее организовать рабочее пространство.

Среди других преимуществ:

Экономия места. Доска располагается над раковиной, поэтому не занимает отдельного участка столешницы.

Доска располагается над раковиной, поэтому не занимает отдельного участка столешницы. Удобство во время приготовления. Овощи и другие ингредиенты можно нарезать рядом с водой, не перенося их через всю кухню.

Овощи и другие ингредиенты можно нарезать рядом с водой, не перенося их через всю кухню. Более быстрая уборка. Остатки овощей и другие отходы можно сбрасывать в раковину, если это позволяет конструкция.

Остатки овощей и другие отходы можно сбрасывать в раковину, если это позволяет конструкция. Больше функциональности. Некоторые модели оснащены съемными дуршлагами или вставками, которые позволяют промывать и сливать воду с продуктов.

Благодаря этому несколько кухонных задач можно выполнять в одной зоне, не загромождая рабочую поверхность дополнительными приспособлениями.

На что обратить внимание перед покупкой

Несмотря на практичность, выдвижные доски подходят не для каждой кухни. Прежде всего нужно измерить раковину и проверить, соответствует ли ей ширина аксессуара. Важно также убедиться, что доска устойчиво лежит на бортиках и не скользит во время нарезки продуктов.

Не менее важен материал. Он должен быть пригодным для контакта с пищевыми продуктами, легко мыться и соответствовать рекомендациям производителя по уходу. Если модель имеет съемные детали, стоит выяснить, можно ли мыть их в посудомоечной машине.

Также нужно учесть, что доска над раковиной не всегда заменяет полноценную рабочую поверхность. Ее размер ограничен шириной раковины, а во время приготовления пищи необходимо соблюдать правила гигиены, особенно если речь идет о сыром мясе, рыбе и овощах.

Выдвижная разделочная доска может стать практичным решением для кухни с ограниченным пространством. Она помогает эффективнее использовать раковину, освободить столешницу и организовать приготовление пищи. В то же время перед покупкой важно проверить размеры, устойчивость конструкции и простоту ухода.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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