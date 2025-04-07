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В 100 раз вкуснее, чем в ресторане: рецепт идеального соуса для пиццы

Марина Фурман
7 апреля 2025, 04:30
26
Вкусный соус для пиццы готовится буквально за считанные минуты.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 2 порции
Кухня Кухня Интернациональная
пицца
Рецепт невероятного соуса для пиццы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Соус является неотъемлемым компонентом пиццы. Чаще всего итальянское блюдо готовят с майонезом и кетчупом. Если же вам надоело такое сочетание, Главред нашел рецепт идеального соуса, с которым пицца получится не хуже, чем в ресторане.

Как приготовить правильный соус для пиццы рассказала кулинарный блогер @lypovva в TikTok.

Вам понадобится:

видео дня
  • крем сыр - 80 г;
  • сливки 10% - 40 г;
  • чеснок - 1 зубчик.

Прежде всего возьмите свой любимый крем сыр, переместите его в тарелку и добавьте немного нежирных сливок. Возьмите вилку и разомните творог со сливками, чтобы получилась однородная консистенция.

По желанию можно добавить 1 зубчик натертого чеснока.

Если вы все же не представляете пиццу без кетчупа, то блогер рекомендует приготовить томатный соус. Для этого вам понадобится:

  • томатное пюре (или томаты в собственном соку) - 130 г;
  • кетчуп - 70 г;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • оливковое масло - 1-2 ст.л;
  • итальянские травы.

Сначала нужно почистить и мелко нарезать 2 зубчика чеснока. Далее обжарьте их на оливковом масле и добавьте 130 граммов томатного пюре или томаты в собственном соку. Не забудьте о кетчупе и итальянских травах. Все хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты соединились. После того как соус закипел, выключаем, даем ему остыть и он готов к использованию.

Приятного аппетита!

Как приготовить соус для пиццы - смотрите видео:

@lypovva ?Томатный соус: -томатное пюре (или томаты в собственном соку) 130 г -кетчуп 70 г -чеснок 2 зубчика -оливковое масло 1-2 ст.л. -итальянские травы ?Вершковый соус: -крем сыр 80 г -сливки 10% 40 г -чеснок 1 зубчик (по желанию) #пицца#соус#рецепт#ужин#рецепты на украинском#чтоприготовить♬ Che La Luna - Louis Prima

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Что известно о пользователе TikTok @lypovva?

Пользователь TikTok @lypovva - женщина по имени Галя, которая публикует на своей странице рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарного блогера подписаны более 240 тысяч человек.

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