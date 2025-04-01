Домашняя пицца за 15 минут: бомбический рецепт с одним секретом

Если у вас нет времени долго возиться с пиццей, но хочется вкусного перекуса, тогда попробуйте ее приготовить по этому рецепту. Секрет в том, что не нужно замешивать и раскатывать тесто, а просто смешать все необходимые ингредиенты.
Кстати, начинку вы можете выбрать на свой вкус, сообщает Главред со ссылкой на nisenitnitsia.
Быстрая пицца - рецепт
Ингредиенты:
- Для теста:
- яйца 2 шт.
- сметана 5 ст. л
- майонез 5 ст. л
- соль щепотка
- рыхлитель 1 ч. л
- мука 9 ст. л
- Начинка:
- кетчуп
- итальянские травы
- мясо/колбаса
- помидоры
- твердый сыр
- маринованные огурцы
Для теста смешайте яйца, соль, сметану и майонез. Добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте все до однородной массы. Тесто должно быть, как густая сметана.
Застелите противень пергаментом, вылейте тесто и разровняйте его ложкой.
На тесто отправьте кетчуп, размажьте и посыпьте итальянскими травами.
Сверху отправьте слой нарезанных огурцов, слой колбасы или же любого мяса и нарезанные помидоры.
Посыпьте пиццу натертым твердым сыром и выпекайте при температуре 180 градусов 15 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить быструю пиццу:
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Что известно о nisenitnitsia?
nisenitnitsia - украинский фудблог, который ведет Настя родом из Одессы. Она делится интересными рецептами разнообразных блюд. На данный блог подписались уже более 100 тысяч пользователей.
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