Домашняя пицца за 15 минут: бомбический рецепт с одним секретом

Рецепт быстрой и вкусной пиццы.

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Домашняя быстрая пицца - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если у вас нет времени долго возиться с пиццей, но хочется вкусного перекуса, тогда попробуйте ее приготовить по этому рецепту. Секрет в том, что не нужно замешивать и раскатывать тесто, а просто смешать все необходимые ингредиенты.

Кстати, начинку вы можете выбрать на свой вкус, сообщает Главред со ссылкой на nisenitnitsia.

Быстрая пицца - рецепт

Ингредиенты:

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Для теста:

яйца 2 шт.

сметана 5 ст. л

майонез 5 ст. л

соль щепотка

рыхлитель 1 ч. л

мука 9 ст. л

Начинка:

кетчуп

итальянские травы

мясо/колбаса

помидоры

твердый сыр

маринованные огурцы

Для теста смешайте яйца, соль, сметану и майонез. Добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте все до однородной массы. Тесто должно быть, как густая сметана.

Застелите противень пергаментом, вылейте тесто и разровняйте его ложкой.

На тесто отправьте кетчуп, размажьте и посыпьте итальянскими травами.

Сверху отправьте слой нарезанных огурцов, слой колбасы или же любого мяса и нарезанные помидоры.

Посыпьте пиццу натертым твердым сыром и выпекайте при температуре 180 градусов 15 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить быструю пиццу:

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Что известно о nisenitnitsia? nisenitnitsia - украинский фудблог, который ведет Настя родом из Одессы. Она делится интересными рецептами разнообразных блюд. На данный блог подписались уже более 100 тысяч пользователей.

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