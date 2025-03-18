В 100 раз вкуснее, чем в пиццерии: идеальное тесто для пиццы за считанные минуты

Как не бывает дома без надежного фундамента, так не бывает и вкусной пиццы без теста. Однако приготовить идеальную основу для блюда удается не всегда. Иногда она получается слишком жесткой, а иногда - слишком тонкой и сухой. Главред узнал, как приготовить идеальное тесто для пиццы в домашних условиях.
Фудблогер в Instagram @alionakarpiuk поделилась рецептом основы для пиццы, после которого вы точно не захотите заказывать доставку или же покупать тесто в супермаркетах.
Ингредиенты на 2 пиццы:
- сухие дрожжи - 5 г;
- сахар - 2 ст. л;
- теплая вода или молоко - 270 мл;
- соль - 4 г;
- оливковое масло - ст. л;
- мука - 375 г.
Сперва нужно приготовить опару. Смешайте сухие дрожжи, сахар, воду или молоко и 75 граммов муки. Смесь должна настаиваться около 15-20 минут.
Далее к опаре следует добавить соль, оливковое масло, и 300 граммов муки.
Хорошо все смешиваем, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на час, чтобы тесто подошло.
Когда тесто увеличится в размерах, разделите его на две части, выложите на присыпанный манкой пергамент и разомните пальцами основу для пиццы.
Далее добавьте свою любимую начинку. Автор рецепта выбрала грибы и курицу.
Пиццу нужно выпекать на максимальной температуре (примерно 250 градусов) 10-15 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить идеально тесто для пиццы:
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Кто такая alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны почти 90 тысяч пользователей соцсети.
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