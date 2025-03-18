В 100 раз вкуснее, чем в пиццерии: идеальное тесто для пиццы за считанные минуты

Вкусная основа для пиццы готовится просто и быстро.

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Как приготовить идеальное тесто для пиццы / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Как не бывает дома без надежного фундамента, так не бывает и вкусной пиццы без теста. Однако приготовить идеальную основу для блюда удается не всегда. Иногда она получается слишком жесткой, а иногда - слишком тонкой и сухой. Главред узнал, как приготовить идеальное тесто для пиццы в домашних условиях.

Фудблогер в Instagram @alionakarpiuk поделилась рецептом основы для пиццы, после которого вы точно не захотите заказывать доставку или же покупать тесто в супермаркетах.

Ингредиенты на 2 пиццы:

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сухие дрожжи - 5 г;

сахар - 2 ст. л;

теплая вода или молоко - 270 мл;

соль - 4 г;

оливковое масло - ст. л;

мука - 375 г.

Сперва нужно приготовить опару. Смешайте сухие дрожжи, сахар, воду или молоко и 75 граммов муки. Смесь должна настаиваться около 15-20 минут.

Далее к опаре следует добавить соль, оливковое масло, и 300 граммов муки.

Хорошо все смешиваем, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на час, чтобы тесто подошло.

Когда тесто увеличится в размерах, разделите его на две части, выложите на присыпанный манкой пергамент и разомните пальцами основу для пиццы.

Далее добавьте свою любимую начинку. Автор рецепта выбрала грибы и курицу.

Пиццу нужно выпекать на максимальной температуре (примерно 250 градусов) 10-15 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить идеально тесто для пиццы:

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Кто такая alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны почти 90 тысяч пользователей соцсети.

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