Будет вкуснее, чем свежая: гениальный способ, как разогреть вчерашнюю пиццу

Некоторым такой способ точно не понравится, а некоторые будут приятно удивлены и возьмут этот метод "на вооружение".

https://glavred.info/lifehack/budet-vkusnee-chem-svezhaya-genialnyy-sposob-kak-razogret-vcherashnyuyu-piccu-10642166.html Ссылка скопирована

Как разогреть вчерашнюю пиццу/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вы узнаете:

Как можно разогреть пиццу

Какой способ разогрева сделает вчерашнюю пиццу даже вкуснее

Многие люди хотя бы иногда сталкивались с ситуацией, когда после потребления пиццы дома остаются несколько кусочков, которые уже никто не может доесть. И здесь возникает дилемма - выбросить их или оставить на завтра. Если вы выбираете второй вариант, то непременно столкнетесь с вопросом, как можно разогреть пиццу.

Неправильный разогрев пиццы может привести к тому, что она станет пересушенной и невкусной, и в таком случае ее будет просто невозможно есть. В частности, пицца может стать слишком сухой, если ее просто положить в микроволновую печь.

видео дня

Фитнес-тренер Бек Хардгрейв, которая регулярно рассказывает о еде, фитнесе и образе жизни на своей странице в TikTok, рассказала о своем методе "оживления" вчерашней пиццы, пишет The Mirror.

Она посоветовала погрузить кусочки пиццы в воду перед тем, как положить ее на сковородку или поместить в микроволновку или духовку.

"Если вы погрузите пиццу в воду перед тем, как разогревать ее в микроволновке или другим способом, она окажется такой же свежей, как и тогда, когда вы ее купили", - рассказала фитнес-тренер.

Желая попробовать это на себе, Бек погрузила свой кусочек в воду, а затем на три минуты положила его в свою фритюрницу.

После этого она поделилась результатом со своими подписчиками. Фитнес-тренер отметила, что кусок пиццы, который она разогрела таким способом, имел такой же вкус, как и накануне вечером, когда пицца была только что из коробки. Также она сказала, что мясо стало однозначно более хрустящим.

Вас также может заинтересовать:

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред