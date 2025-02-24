Будет вкуснее, чем свежая: гениальный способ, как разогреть вчерашнюю пиццу

Вы узнаете:
- Как можно разогреть пиццу
- Какой способ разогрева сделает вчерашнюю пиццу даже вкуснее
Многие люди хотя бы иногда сталкивались с ситуацией, когда после потребления пиццы дома остаются несколько кусочков, которые уже никто не может доесть. И здесь возникает дилемма - выбросить их или оставить на завтра. Если вы выбираете второй вариант, то непременно столкнетесь с вопросом, как можно разогреть пиццу.
Неправильный разогрев пиццы может привести к тому, что она станет пересушенной и невкусной, и в таком случае ее будет просто невозможно есть. В частности, пицца может стать слишком сухой, если ее просто положить в микроволновую печь.
Фитнес-тренер Бек Хардгрейв, которая регулярно рассказывает о еде, фитнесе и образе жизни на своей странице в TikTok, рассказала о своем методе "оживления" вчерашней пиццы, пишет The Mirror.
Она посоветовала погрузить кусочки пиццы в воду перед тем, как положить ее на сковородку или поместить в микроволновку или духовку.
"Если вы погрузите пиццу в воду перед тем, как разогревать ее в микроволновке или другим способом, она окажется такой же свежей, как и тогда, когда вы ее купили", - рассказала фитнес-тренер.
Желая попробовать это на себе, Бек погрузила свой кусочек в воду, а затем на три минуты положила его в свою фритюрницу.
После этого она поделилась результатом со своими подписчиками. Фитнес-тренер отметила, что кусок пиццы, который она разогрела таким способом, имел такой же вкус, как и накануне вечером, когда пицца была только что из коробки. Также она сказала, что мясо стало однозначно более хрустящим.
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The Daily Mirror
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