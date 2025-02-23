Что означает слово "кількаро": не все смогут объяснить правильное значение

В большинстве случаев мы пользуемся другими словами, которые являются синонимами этого слова.

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Что означает слово "кількаро"/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Вы узнаете:

Что означают слова "кількаро" и "скількаро"

Как правильно говорить - "кілька" или "декілька"

В употреблении слов "кілька" и "декілька" может возникать путаница. Некоторые считают эти слова синонимами, а некоторые убеждены, что они все-таки отличаются значениями.

Все точки над "і" в этом вопросе расставила ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Кілька" и "декілька" - некоторые считают, что это слова-синонимы. А некоторые думают, что нет, и что, например, слово "кілька" употребляем, когда речь идет о неопределенном количестве от трех до десяти, а если больше, то уже говорим "декілька". На самом деле слова "кілька" и "декілька" синонимы. Итак, можете говорить "кілька", можете говорить "декілька", и так, и так правильно. Однако, согласитесь, слово "кілька" удобнее, оно короче, а еще оно входит в состав таких образований, как "кільканадцять" і "кількаденний", - отметила Багний.

Также она рассказала, что есть еще несколько диалектных слов, которые можно использовать в таком случае.

"А еще есть диалектные варианты этих слов "кількаро" и "скількаро". Например, "кількаро людей", - отметила Багний.

Смотрите видео о том, что означает слово "кількаро":

Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "пасмурна погода". На самом деле использовать такое выражение не стоит, ведь в украинском языке нет слова "пасмурна".

Также ранее Багний объяснила, как сказать "вопрос на засыпку" на украинском. Не всем известно, как правильно перевести эту распространенную фразу на украинский язык.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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