Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Где число 498 на рисунке: только люди с острым зрением ответят за 5 секунд

Алёна Воронина
21 февраля 2025, 19:36
104
Непросто будет понять, где именно спрятано число, которое отличается от всех остальных.

Загадка, девушка.
Где число 498 на рисунке/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки - это отличный способ бросить себе вызов и проверить свои способности и внимательность. Такие загадки могут иметь разные формы и разные уровни сложности, поэтому все смогут найти в этом разнообразии именно такие головоломки, которые будут им по плечу.

Если вы считаете, что вы мастер в головоломках, тогда можете бросить себе вызов и попробовать осилить следующую загадку.

видео дня

Нужно отыскать на рисунке число, которое отличается от всех остальных. На картинке мы видим большое количество чисел 948, но где-то среди них спрятано отличное от них число - 498, пишет jagranjosh.

Загадка заведет в сложный лабиринт, выбраться из которого будет непросто. Но если проявить целеустремленность, терпеливость и усидчивость, то задача точно вам покорится.

Но на поиск ответа дается очень мало времени - всего 5 секунд. Лишь единицы смогут справиться настолько быстро.

Загадка
Где число 498 на рисунке/ jagranjosh

Можете использовать таймер или секундомер, чтобы следить за временем - и вперед.

Когда разгадаете загадку, можете проверить правильность ответа, пролистав страницу вниз.

Загадка
Непросто будет найти спрятанное число/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, в каком стакане больше всего воды - только единицы догадаются за 5 секунд. В четырех стаканах стоят четыре предмета, залитые водой. Нужно догадаться, в каком из стаканов наибольшее количество воды.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно догадаться, где спрятана игрушечная машинка - только самые внимательные найдут ее за 5 секунд. Такая задача станет вызовом для многих, поскольку загадка способна запутать даже опытных умников.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп встретится с Путиным в сакральную для РФ дату: в Le Point раскрыли детали

Трамп встретится с Путиным в сакральную для РФ дату: в Le Point раскрыли детали

21:06Мир
Теракт в Одессе: 18-летний агент ФСБ взорвал авто военного прокурора

Теракт в Одессе: 18-летний агент ФСБ взорвал авто военного прокурора

19:56Украина
Украину атакует 17-градусный мороз: когда в регионы придет потепление

Украину атакует 17-градусный мороз: когда в регионы придет потепление

19:31Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 22 февраля: Весам - неожиданные подарки, Рыбам - отличный день

Гороскоп на завтра 22 февраля: Весам - неожиданные подарки, Рыбам - отличный день

Какие каши можно есть ежедневно: эксперты назвали 7 самых полезных круп

Какие каши можно есть ежедневно: эксперты назвали 7 самых полезных круп

Распродажа из-за переизбытка: украинцев предупредили об обвале цен на ключевой овощ

Распродажа из-за переизбытка: украинцев предупредили об обвале цен на ключевой овощ

"Весна нам уже подмигивает": синоптик назвала точную дату потепления в Украине

"Весна нам уже подмигивает": синоптик назвала точную дату потепления в Украине

Будет мощный ветер и 18-градусный мороз: Украину атакует холодина

Будет мощный ветер и 18-градусный мороз: Украину атакует холодина

Последние новости

21:48

Камалия раскрыла секрет 20-часовой диеты

21:16

Трамп может снять санкции с РФ после встречи с Путиным - деталиВидео

21:06

Трамп встретится с Путиным в сакральную для РФ дату: в Le Point раскрыли детали

20:46

Позывной "Краснов": в Казахстане заявили, что Трамп завербован КГБ

20:33

Что приклеить на подошву - лайфхаки, чтобы обувь не скользила

Сотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпостСотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпост
19:56

Теракт в Одессе: 18-летний агент ФСБ взорвал авто военного прокурораФото

19:49

Почему нельзя мыть сырую курицу перед приготовлением: неожиданный ответ

19:36

Где число 498 на рисунке: только люди с острым зрением ответят за 5 секунд

19:31

Украину атакует 17-градусный мороз: когда в регионы придет потепление

Реклама
19:28

"Каменских уже слишком старой стала": Потап нашел замену Насте

19:21

Что посадить в марте - опытная дачница поделилась своими секретами

19:10

Почему им мешает Зеленскиймнение

19:07

Зеленский подпишет соглашение о недрах с США - Уолтц

19:06

Зеленский не очень важен на переговорах об окончании войны - Трамп

19:03

Водителей ждут новые ограничения: какие дополнительные проверки готовят депутаты

18:53

"Старая бабка": путинистка Валерия прощается со своими поклонниками

18:50

Доллар внезапно ушел в пике: каким будет курс валют с 24 февраля

18:43

Арестович впервые прокомментировал развод с женой - детали

18:36

Военные игры: отчет с фронта актуально

18:30

Не только за счет индексации: у кого увеличится пенсия уже в марте

Реклама
18:23

Угроза наступления: войска РФ приближаются к Днепропетровской области

18:10

Закончится ли война в ближайшие месяцы: четкий прогноз искусственного интеллекта

17:57

8 вещей, которые не стоит делать в церкви: как не дать "сбросить" на себя негативВидео

17:56

Россия готова отдать замороженные активы Украине, но есть нюанс - Reuters

17:53

Уход без хлопот: цветы на балконе - ТОП неприхотливых растений

17:29

Уже в ближайшие дни: россияне паникуют из-за вероятных ударов по целям в Крыму

17:20

Прослужат десятилетия: ТОП-7 бюджетных авто, не требующих частого ремонта

17:15

На протяжении десятилетий Россия для Порошенко была другом и партнером - эксперт

16:55

Стивен Кинг жестко высказался про Трампа и Маска

16:53

Сыновья Кристины Орбакайте окончательно рассорились - что случилось

16:44

Боевой и смелый лидер: Келлог сделал первое заявление после встречи с Зеленским

16:41

Споры позади: в СМИ рассказали о прорыве в соглашении Украины и США по ископаемым

16:29

Последний шанс этой зимы: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет в конце февраля

16:12

"Еда эмоциональна": миллионер дал совет, как сэкономить много денег

16:04

Переговоры РФ и США могут навредить Беларуси: Лукашенко сказал, чего боится

15:22

Счастливы: молодуха Петросяна вывезла детей из России

15:19

Какие 3 блюда большинство людей неправильно хранят в холодильнике: ответ эксперта

15:15

Украине нельзя соглашаться на прекращение боевых действий: Сотник назвал причинуВидео

15:02

22 февраля: какой церковный праздник, день ангела и как поминать умерших

15:00

Фактчекинг: правдивы ли заявления Трампа о помощи от США на $350 миллиардов

Реклама
14:42

Гимнастка Анна Ризатдинова воплотила мечту девочки, папа которой погиб, защищая Украину

14:41

Мясопустная суббота: что категорически нельзя делать 22 февраля

14:29

Одним "кликом": эксперт предостерег, как США могут остановить ВСУ на поле боя

14:26

"Страшно" красивая мисс "ДНР" получила награду за поддержку оккупантов

14:18

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках с грабителем банка за 19 секунд

13:36

"Откроет новые возможности": в Украине могут заблокировать российскую музыку

13:14

Вывод войск из Украины: эксперт назвал сценарий, как поставить РФ на растяжку

13:05

Где спрятаны перчатки: только люди с высоким IQ найдут разгадку за 11 секунд

12:44

"Весна нам уже подмигивает": синоптик назвала точную дату потепления в Украине

12:42

"Путин дойдет до Львова": Сотник сказал, на что Украине никогда нельзя соглашатьсяВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять