Где число 498 на рисунке: только люди с острым зрением ответят за 5 секунд

Непросто будет понять, где именно спрятано число, которое отличается от всех остальных.

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Где число 498 на рисунке/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки - это отличный способ бросить себе вызов и проверить свои способности и внимательность. Такие загадки могут иметь разные формы и разные уровни сложности, поэтому все смогут найти в этом разнообразии именно такие головоломки, которые будут им по плечу.

Если вы считаете, что вы мастер в головоломках, тогда можете бросить себе вызов и попробовать осилить следующую загадку.

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Нужно отыскать на рисунке число, которое отличается от всех остальных. На картинке мы видим большое количество чисел 948, но где-то среди них спрятано отличное от них число - 498, пишет jagranjosh.

Загадка заведет в сложный лабиринт, выбраться из которого будет непросто. Но если проявить целеустремленность, терпеливость и усидчивость, то задача точно вам покорится.

Но на поиск ответа дается очень мало времени - всего 5 секунд. Лишь единицы смогут справиться настолько быстро.

Где число 498 на рисунке/ jagranjosh

Можете использовать таймер или секундомер, чтобы следить за временем - и вперед.

Когда разгадаете загадку, можете проверить правильность ответа, пролистав страницу вниз.

Непросто будет найти спрятанное число/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, в каком стакане больше всего воды - только единицы догадаются за 5 секунд. В четырех стаканах стоят четыре предмета, залитые водой. Нужно догадаться, в каком из стаканов наибольшее количество воды.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно догадаться, где спрятана игрушечная машинка - только самые внимательные найдут ее за 5 секунд. Такая задача станет вызовом для многих, поскольку загадка способна запутать даже опытных умников.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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