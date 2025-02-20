Где число 68 на картинке: загадка на 7 секунд для самых смелых умников

Разнообразные головоломки и оптические иллюзии - это отличный способ потренировать свою внимательность и сообразительность. При этом если регулярно разгадывать подобные загадки, то уже очень быстро можно убедиться в том, что благодаря таким интеллектуальным тренировкам каждая следующая загадка кажется все легче и легче всех предыдущих.
Оптические иллюзии обманывают наш мозг и заставляют нас поверить, что то, что мы видим, является реальным. Но потом может оказаться, что все не так, как нам казалось вначале.
В следующей загадке нужно отыскать число 68 среди большого количества чисел 86 и 88, пишет jagranjosh.
Поскольку перед глазами будут мелькать шестерки и восьмерки, отыскать среди них спрятанное число 68 будет непросто. Придется очень хорошо постараться.
При этом на разгадывание загадки дается всего 7 секунд, поэтому придется спешить, чтобы успеть справиться за этот короткий промежуток времени.
Попробуйте максимально сосредоточиться, не отвлекаться и отыскать правильный ответ настолько быстро, как вам только удастся.
Когда разгадаете загадку, можете посмотреть на правильный ответ внизу.
Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, в каком стакане больше всего воды - только единицы догадаются за 5 секунд. В четырех стаканах стоят четыре предмета, залитые водой. Нужно догадаться, в каком из стаканов наибольшее количество воды.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно догадаться, где спрятана игрушечная машинка - только самые внимательные найдут ее за 5 секунд. Такая задача станет вызовом для многих, поскольку загадка способна запутать даже опытных умников.
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Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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