Топ намазка из 3 ингредиентов: улетная закуска за пять минут

Готовим очень легкую и вкусную закуску, которая моментально разлетится с вашего стола.
Шикарный рецепт закуски из 3 ингредиентов для вашего праздничного стола.
Намазка на гренки - рецепт за 3 минуты
Вас понадобится:
- Морковь - 2 шт среднего размера
- Плавленые сырки - 2 шт
- Чеснок - 1 зубчик по вкусу
- Зелень - по вкусу
- Майонез или греческий йогурт
Морковь помыть, почистить и натереть на средней терке.
Плавленые сырки натереть сразу к моркови на мелкой терке.
Выдавить 1 зубчик чеснока к намазке.
Помыть и мелко порезать укроп, добавить к намазке.
Посолить и поперчить готовую намазку.
Добавить 1 столовую ложку майонеза и хорошо перемешать.
Багет порезать на кусочки, обжарить с двух сторон.
На теплые гренки намазать нашу готовую начинку.
Подаем к столу хрустящие гренки с намазкой из морковки и сыра. Украсить веточкой укропа.
Смотрите видео, как готовить намазку на гренки рецепт:
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receptoria_18 популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога Анна регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На receptoria_18 подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram и TikTok.
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