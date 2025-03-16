Топ намазка из 3 ингредиентов: улетная закуска за пять минут

Шикарная и легкая закуска за 5 минут из продуктов, которые есть у каждого в холодильнике.

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Легкая намазка за 5 минут рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua goodfon

Готовим очень легкую и вкусную закуску, которая моментально разлетится с вашего стола.

Шикарный рецепт закуски из 3 ингредиентов для вашего праздничного стола.

Намазка на гренки - рецепт за 3 минуты

Вас понадобится:

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Морковь - 2 шт среднего размера

Плавленые сырки - 2 шт

Чеснок - 1 зубчик по вкусу

Зелень - по вкусу

Майонез или греческий йогурт

Морковь помыть, почистить и натереть на средней терке.

Плавленые сырки натереть сразу к моркови на мелкой терке.

Выдавить 1 зубчик чеснока к намазке.

Помыть и мелко порезать укроп, добавить к намазке.

Посолить и поперчить готовую намазку.

Добавить 1 столовую ложку майонеза и хорошо перемешать.

Багет порезать на кусочки, обжарить с двух сторон.

Намазка за 5 минут быстрый рецепт / скрин с видео

На теплые гренки намазать нашу готовую начинку.

Подаем к столу хрустящие гренки с намазкой из морковки и сыра. Украсить веточкой укропа.

Смотрите видео, как готовить намазку на гренки рецепт:

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Кто такая receptoria_18? receptoria_18 популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога Анна регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На receptoria_18 подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram и TikTok.

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