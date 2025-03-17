Салат на Пасху, который затмит любое блюдо: шикарный рецепт из 5 ингредиентов

Готовим салат на Пасху 2025, который понравится всем близким. Рецепт крабового салата очень простой.

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Салат на Пасху 2025 - вкусный рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon, pixabay

Пасха 2025 совсем скоро. Готовим шикарный и очень вкусный салат, который полюбят все.

Блюдо готовить очень просто, а крабовый салат понравится всем.

Салат на Пасху 2025 - рецепт

Вам понадобиться:

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Капуста свежа - 200 гр

Кукуруза - 1 банка

Маринованные грибы - 150 гр

Крабовые палочки -200 гр

Зелень - по-вкусу

Яйца - 3 шт

Майонез

Яйца отварить до готовности 10-12 минут, остудить, почистить и порезать на кубики.

Капусту помыть и мелко нашинковать.

С кукурузы слить жидкость и добавить к капусте.

Маринованные грибы порезать на дольки и добавить в салат на Пасху 2025.

Крабовые палочки почистить, порезать кубиками и отправить в салат.

Рецепт салата на Пасху 2025 / pixabay

Зелень помыть, обслужить на бумажном полотенце, мелко порезать.

Добавить в салат пару ложек майонеза, соль и специи по вкусу.

Перемешать салат на Пасху с крабовыми палочками и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить салат на Пасху 2025 рецепт:

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Кто такая receptoria_18? receptoria_18 популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога Анна регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На receptoria_18 подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram и TikTok.

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