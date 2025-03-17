Салат на Пасху, который затмит любое блюдо: шикарный рецепт из 5 ингредиентов

Пасха 2025 совсем скоро. Готовим шикарный и очень вкусный салат, который полюбят все.
Блюдо готовить очень просто, а крабовый салат понравится всем.
Салат на Пасху 2025 - рецепт
Вам понадобиться:
- Капуста свежа - 200 гр
- Кукуруза - 1 банка
- Маринованные грибы - 150 гр
- Крабовые палочки -200 гр
- Зелень - по-вкусу
- Яйца - 3 шт
- Майонез
Яйца отварить до готовности 10-12 минут, остудить, почистить и порезать на кубики.
Капусту помыть и мелко нашинковать.
С кукурузы слить жидкость и добавить к капусте.
Маринованные грибы порезать на дольки и добавить в салат на Пасху 2025.
Крабовые палочки почистить, порезать кубиками и отправить в салат.
Зелень помыть, обслужить на бумажном полотенце, мелко порезать.
Добавить в салат пару ложек майонеза, соль и специи по вкусу.
Перемешать салат на Пасху с крабовыми палочками и подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить салат на Пасху 2025 рецепт:
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receptoria_18 популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога Анна регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На receptoria_18 подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram и TikTok.
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