Закуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо: рецепт за 7 минут

Очень вкусные тарталетки, рецепт на Пасху готовить за 3 минуты.

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Закуска на Пасху 2025 рецепт тарталеток / Коллаж Главред, фото goodfon

Пасха 2025 совсем скоро. Чтобы удивить ваших близких, предлагаем рецепт вкусной закуски с печенью трески.

Тарталетки по этому рецепту получаются очень вкусными и легкими. Рецепт рассчитан на 12-15 тарталеток.

Закуска на Пасху 2025 - рецепт

Вам понадобился:

видео дня

Печень трески - 1 банка (120 грн)

Яйца 2-3 шт среднего размера

Майонез

Укроп

Плавленые сырки 2 шт

Тарталетки

Отварить яйца в подсоленной вода до готовности, остудить, почистить и натереть на мелкой терке. Желтки и белки можно натереть на терке отдельно.

С печени трески слить масло, переложить в глубокую тарелку и размять вилкой.

Плавленые сырки натереть на мелкой терке.

Соединить все ингредиенты для закуски на Пасху.

Тарталетки на Пасху 2025 рецепт / скрин с видео

Заправить 1 ложкой майонеза, подсолить по вкусу и хорошо перемешать.

Наполнить тарталетки нашей закуской.

Веточки укропа помыть и украсить закуску на Пасху.

Смотрите видео, как готовить закуску на Пасху 2025 - рецепт:

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