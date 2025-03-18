Закуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо: рецепт за 7 минут

Пасха 2025 совсем скоро. Чтобы удивить ваших близких, предлагаем рецепт вкусной закуски с печенью трески.
Тарталетки по этому рецепту получаются очень вкусными и легкими. Рецепт рассчитан на 12-15 тарталеток.
Закуска на Пасху 2025 - рецепт
Вам понадобился:
- Печень трески - 1 банка (120 грн)
- Яйца 2-3 шт среднего размера
- Майонез
- Укроп
- Плавленые сырки 2 шт
- Тарталетки
Отварить яйца в подсоленной вода до готовности, остудить, почистить и натереть на мелкой терке. Желтки и белки можно натереть на терке отдельно.
С печени трески слить масло, переложить в глубокую тарелку и размять вилкой.
Плавленые сырки натереть на мелкой терке.
Соединить все ингредиенты для закуски на Пасху.
Заправить 1 ложкой майонеза, подсолить по вкусу и хорошо перемешать.
Наполнить тарталетки нашей закуской.
Веточки укропа помыть и украсить закуску на Пасху.
Смотрите видео, как готовить закуску на Пасху 2025 - рецепт:
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