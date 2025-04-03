Настоящий шедевр из обычных яиц - рецепт завтрака за 15 минут

Рецепт полезного завтрака на скорую руку.

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Быстрый завтрак - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Рецепт маффинов на завтрак пригодится тем, кто хочет удивить родных, но не стоять долго у плиты, ведь утром всегда много дел и суеты. Маффины получаются вкусными, полезными и красивыми. В прочем, из такого набора ингредиентов трудно приготовить что-то невкусное.

Кстати, такой завтрак можно приготовить и с вечера, потому что он вкусен и холодным, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Завтрак за 15 минут – рецепт

Ингредиенты:

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красная рыба;

брокколи;

сыр;

яйца;

соль, перец

Нарежьте рыбу на кубики и положите на дно форм для кексов.

Брокколи разберите на соцветия, а сыр нарежьте на кубики и отправьте к рыбе.

Яйца взбейте с солью и перцем, залейте ими формы.

Выпекайте при температуре 180 градусов 10-15 минут.

Вот и готово, можно подавать на стол или же взять с собой для перекуса. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить быстрый завтрак:

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Кто такая olga_riabenko? olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

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