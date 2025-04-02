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Получше магазинного: самый вкусный праздничный рулет на Пасху

Элина Чигис
2 апреля 2025, 14:07
63
Замечательный рулет, который подойдет для праздничного стола.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 12 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Мясной рулет с сыром - рецепт
Мясной рулет с сыром - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Мясной рулет с сыром можно готовить как перекус или же подать на пасхальный стол. Готовиться он из простых ингредиентов без лишней возни, а на вкус получается еще лучше, чем магазинный. Также такой рулет поражает своим праздничным и ярким видом.

Кстати, обязательно дайте рулету хорошо остыть перед нарезкой, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Мясной рулет на пасхальный стол - рецепт

Ингредиенты:

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  • 400 г фарша
  • 1 луковица
  • специи по вкусу
  • Сырное основание:
  • 300 г сыра
  • 3 яйца
  • 4 ст. л сметаны
  • 1 ч. л куркумы

Сыр натрите на терке, добавьте яйца, куркуму, сметану и хорошо перемешайте.

Форму застелите пергаментом, смажьте растительным маслом и вылейте сырную основу. Разровняйте ложкой и выпекайте при температуре 180 градусов 10-15 минут.

К фаршу добавьте натертую луковицу, соль, специи по вкусу, перемешайте.

На теплую сырную основу распределите фарш, заверните все в рулет.

Рулет отправьте в фольгу и выпекайте при температуре 180 градусов 30 минут. Уберите фольгу и дайте рулету остыть.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить праздничный рулет:

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Кто такая alionakarpiuk?

alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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