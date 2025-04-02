Получше магазинного: самый вкусный праздничный рулет на Пасху

Мясной рулет с сыром можно готовить как перекус или же подать на пасхальный стол. Готовиться он из простых ингредиентов без лишней возни, а на вкус получается еще лучше, чем магазинный. Также такой рулет поражает своим праздничным и ярким видом.
Кстати, обязательно дайте рулету хорошо остыть перед нарезкой, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Мясной рулет на пасхальный стол - рецепт
Ингредиенты:
- 400 г фарша
- 1 луковица
- специи по вкусу
- Сырное основание:
- 300 г сыра
- 3 яйца
- 4 ст. л сметаны
- 1 ч. л куркумы
Сыр натрите на терке, добавьте яйца, куркуму, сметану и хорошо перемешайте.
Форму застелите пергаментом, смажьте растительным маслом и вылейте сырную основу. Разровняйте ложкой и выпекайте при температуре 180 градусов 10-15 минут.
К фаршу добавьте натертую луковицу, соль, специи по вкусу, перемешайте.
На теплую сырную основу распределите фарш, заверните все в рулет.
Рулет отправьте в фольгу и выпекайте при температуре 180 градусов 30 минут. Уберите фольгу и дайте рулету остыть.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить праздничный рулет:
Вас может заинтересовать:
- Пирог без замеса теста с весенней начинкой: сметут в два счета
- Вместо традиционных отбивных: шикарное мясное блюдо на пасхальный стол
- Подготовка займет 10 минут: изумительное мясо на пасхальный стол
Кто такая alionakarpiuk?
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред