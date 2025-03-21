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Изумительный завтрак из простых ингредиентов - раз и готово

Элина Чигис
21 марта 2025, 18:33
72
Рецепт отличного завтрака из простых ингредиентов.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Тост на завтрак - рецепт
Тост на завтрак - рецепт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olga_riabenko_/

Предлагаем вам рецепт вкусного и сытного завтрака, который приукрасит ваше утро. Простой набор ингредиентов, а получается изумительное блюдо с интересной подачей.

Кстати, благодаря томатному соусу, сыру и яйцу тост получается сочным, а хлеб – хрустящим, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Тост на завтрак - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Тостерный хлеб
  • Томатный соус с базиликом
  • Сыр твердый
  • Сыр плавленый для сэндвичей
  • Ветчина
  • Яйца
  • Зелень

Разложите на форме для запекания ломтики хлеба и смажьте их томатным соусом.

Сверху отправьте нарезанную ветчину и пластинки твердого сыра.

Теперь выложите плавленый сыр для сэндвичей и чем больше, тем будет вкуснее, снова смажьте томатным соусом.

В ломтиках хлеба сделайте отверстия стаканом или же круглой формочкой, отправьте их сверху на тосты.

Вбейте в отверстия яйца и выпекайте тосты при температуре 210 градусов 15 минут.

Посыпьте зеленью и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить тосты на завтрак:

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Кто такая olga_riabenko?

olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

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