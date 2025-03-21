Изумительный завтрак из простых ингредиентов - раз и готово

Предлагаем вам рецепт вкусного и сытного завтрака, который приукрасит ваше утро. Простой набор ингредиентов, а получается изумительное блюдо с интересной подачей.
Кстати, благодаря томатному соусу, сыру и яйцу тост получается сочным, а хлеб – хрустящим, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Тост на завтрак - рецепт
Ингредиенты:
- Тостерный хлеб
- Томатный соус с базиликом
- Сыр твердый
- Сыр плавленый для сэндвичей
- Ветчина
- Яйца
- Зелень
Разложите на форме для запекания ломтики хлеба и смажьте их томатным соусом.
Сверху отправьте нарезанную ветчину и пластинки твердого сыра.
Теперь выложите плавленый сыр для сэндвичей и чем больше, тем будет вкуснее, снова смажьте томатным соусом.
В ломтиках хлеба сделайте отверстия стаканом или же круглой формочкой, отправьте их сверху на тосты.
Вбейте в отверстия яйца и выпекайте тосты при температуре 210 градусов 15 минут.
Посыпьте зеленью и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить тосты на завтрак:
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Кто такая olga_riabenko?
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
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