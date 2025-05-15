Нельзя конфликтовать и спорить 16 мая: какой праздник и день ангела

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 16 мая
- Народные приметы
- Что можно и нельзя делать 16 мая
По новому церковному календарю в Украине 16 мая церковь чествует преподобного Федора Освященного, преподобных отцов, которые в лавре св. Саввы были убиты; святителя Александра – епископа Иерусалимского, мучеников Вита, Модеста и мученицу Крискентии, блаженную отроковицу Музу. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 16 мая
Преподобный Феодор Освященный жил в Египте в четвертом веке. Стремясь к монашеской жизни, стал учеником Пахомия Великого в Тавеннисском монастыре. После смерти своего наставника Феодор возглавил все Фиваидские обители. Умер святой в 368 году.
Преподобные отцы жили в лавре Святого Саввы недалеко от Иерусалима. По преданию там было 44 монаха, когда в 614 году персы напали на храм с целью разграбления. Но в храме не было никаких богатств. Варвары убили всех находившихся в храме монахов.
Святой священномученик Александр был поставлен епископом во Флавии в Каппадокии в начале третьего столетия. После преследований и заключения отправился в Иерусалим. Руководил Иерусалимской церковью в течение 38 лет. Вновь был заключен во время гонения христиан императором Декием. Долго находился в заключении и умер в тюрьме.
Мученики Вит, Модеста и мученица Крискентия были убиты за веру христовую в 303 году по приказу императора Диоклетиана. Вит был юным отроком, Модест и Крискентия – его учителем и кормилицей, которые помогли ему бежать из дома, когда отец хотел убить сына через веру во Христа. Все вместе были подвергнуты пыткам.
Блаженная отроковица Муза жила в пятом веке. Она увидела видение, что Богородица придет к ней. Девушка молилась каждый день, избегала игр и развлечений. Вскоре тяжело заболела и умерла на 30-й день после видения.
Народные приметы
В народном календаре сохранилось несколько примет на 16 мая:
- южный ветер прогнозирует жаркое лето;
- ясная погода сулит хороший урожай в конце лета;
- дождь означает дождливое лето;
- роса утром прогнозирует хорошую погоду к концу месяца;
- соловьиное пение – хороший знак к богатому урожаю.
Что нельзя делать 16 мая
В этот день запрещено:
- конфликтовать и спорить;
- нельзя ругаться и злословить;
- нельзя злоупотреблять алкоголем;
- в народе не советуют отправляться на охоту или рыбалку.
16 мая приходится на пятницу. У верующих в пятницу – постный день, так что нельзя есть продукты животного происхождения.
Именины и день ангела 16 мая
По новоюлианскому календарю 16 мая свои именины отмечают Муза, Федор, Савва и Александр.
Федор – имя древнегреческого происхождения, означающее "Божий дар".
Музой в древнегреческой мифологии звали богиню-покровительницу поэзии, искусства и науки.
Савва – древнееврейское имя, трактуемое как "старый мудрец".
Александр с греческого переводится как "защитник".
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