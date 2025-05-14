Почему нужно осторожно относиться к деньгам 15 мая: какой праздник и день ангела

В народном календаре 15 мая называли днем Пархомия Теплогрея.

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15 мая: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 15 мая

Народные традиции и приметы

Что можно и нельзя делать 15 мая

15 мая – церковный праздник преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии Киево-Михайловского, преподобного Исаии Киево-Печерского, преподобного Ахиллия – епископа Ларисийского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 15 мая

Преподобный Пахомий Великий считается одним из основателей затворной жизни в пустыне в Египте. Святой воспитывался язычниками, позже служил в армии. Пахомий был очень поражен поступком христиан, которые помогали воинам и кормили их из любви к своему Богу. Поэтому и он принял крещение.

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После долгой монашеской жизни основал в пустыне обитель. К Пахомию приходило много последователей, стремившихся к его наставничеству. Со временем у Пахомия уже было около 7000 учеников, поэтому они построили несколько монастырей для них всех. Умер святой в 348 году и похоронен учениками недалеко от обители.

Святитель Исаия родился в Киевской области в 11 веке. Юношей постригся в монахи в Киево-Печерском монастыре. За верность монашеским подвигам был поставлен игуменом в монастыре. Позже назначен епископом на Ростовскую кафедру.

Преподобный Исаия Киево-Печерский – монах, мощи которого хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Сведений о нем очень мало, в церковных источниках упоминается как трудолюбивый.

Святитель Ахиллий жил в четвертом веке. Был назначен епископом в греческом городе Ларисе. Отличился своей борьбой против ереси. Мощи святителя ныне хранятся в том же городе в соборе святого Ахиллия.

Народные традиции и приметы

В народном календаре 15 мая называли днем Пархомия Теплогрея. Сохранилась такая народная поговорка: "Прийшов Пархом – тішся теплом". В этот день наблюдали за погодой:

если день теплый, то лето также будет теплым;

если же пошел дождь, то следует ожидать грозовой июнь;

яркий красный восход обещает сухое лето.

Что нельзя делать 15 мая

15 мая нельзя ссориться и обижаться. Следует очень осторожно относиться к деньгам. Считается, что дать в долг или взять взаймы в этот день – плохая примета, приведет к бедности. Нельзя злоупотреблять алкоголем.

Именины и день ангела 15 мая

По действующему церковному календарю в Украине 15 мая отмечают именины Исаии.

Исаия – древнее еврейское имя, имеющее значение "спасение Господа" или "Господь – это спасение".

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