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РФ продвинулась на Донбассе: в DeepState назвали два направления

Алексей Тесля
22 мая 2025, 20:24
207
У оккупантов зафиксировано продвижение в двух районах Донецкой области.
ВСУ дают отпор врагу / Коллаж: Главред, фото: 81 ОАМБр, 21 ОМБр

Главное:

  • Враг продвинулся в двух районах на востоке
  • Зафиксировано продвижение РФ возле Надеждинки и Яблоновки

По состоянию на 22 мая, российские войска продвинулись в двух районах на востоке Украины.

В сообщении ресурса DeepState говорится об успехе армии страны-агрессора РФ в Донецкой области.

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В частности, у оккупантов РФ зафиксировано продвижение возле Надеждинки и Яблоновки.

"Враг продвинулся возле Надеждинки и Яблоновки", — говорится в сообщении ресурса DeepState.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия страны-агрессора России уже пробовала форсировать реку Днепр в Херсонской области, но Силы обороны смогли отразить штурм врага. Силы обороны уже знают о планах россиян попытаться повторить определенные действия в Херсонской области.

Как сообщал Главред, в отчете американского Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России готовит масштабный прорыв на Донбассе и перебрасывает бригады с трех участков фронта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили РФ на востоке и перехватили инициативу на ключевом направлении. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в операционной зоне в Донецкой области.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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