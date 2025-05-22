РФ продвинулась на Донбассе: в DeepState назвали два направления

У оккупантов зафиксировано продвижение в двух районах Донецкой области.

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ВСУ дают отпор врагу / Коллаж: Главред, фото: 81 ОАМБр, 21 ОМБр

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Враг продвинулся в двух районах на востоке

Зафиксировано продвижение РФ возле Надеждинки и Яблоновки

По состоянию на 22 мая, российские войска продвинулись в двух районах на востоке Украины.

В сообщении ресурса DeepState говорится об успехе армии страны-агрессора РФ в Донецкой области.

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В частности, у оккупантов РФ зафиксировано продвижение возле Надеждинки и Яблоновки.

"Враг продвинулся возле Надеждинки и Яблоновки", — говорится в сообщении ресурса DeepState.

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Ранее сообщалось о том, что армия страны-агрессора России уже пробовала форсировать реку Днепр в Херсонской области, но Силы обороны смогли отразить штурм врага. Силы обороны уже знают о планах россиян попытаться повторить определенные действия в Херсонской области.

Как сообщал Главред, в отчете американского Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России готовит масштабный прорыв на Донбассе и перебрасывает бригады с трех участков фронта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили РФ на востоке и перехватили инициативу на ключевом направлении. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в операционной зоне в Донецкой области.

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