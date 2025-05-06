ВСУ остановили РФ на востоке и перехватили инициативу на ключевом направлении

Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в операционной зоне в Донецкой области.

https://glavred.info/ukraine/vsu-ostanovili-rf-na-vostoke-i-perehvatili-iniciativu-na-klyuchevom-napravlenii-10662086.html Ссылка скопирована

Александр Сырский сообщил о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Главное:

Покровское направление - один из самых сложных участков фронта

ВСУ стабилизировали ситуацию в операционной зоне в Донецкой области

Покровское направление - один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Как сообщил он в Telegram, благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и кое-где перехватить тактическую инициативу.

видео дня

"425-й отдельный штурмовой полк "Скала" - одно из подразделений, которое эффективно применяет тактику активной обороны и уничтожает захватчиков.

Усилиями "Скалы" Украина уже не впервые восстанавливает контроль над захваченными врагом территориями. Так было в 2022 году в Изюме, во время Харьковской наступательной операции, так было и этой весной в районе поселка Шевченко под Покровском, - отмечает Сырский.

/ Инфографика: Главред

Во время рабочей поездки в войска он наградил военнослужащих 425-го полка почетными знаками отличия главнокомандующего.

"Солдаты, сержанты, офицеры, вы с честью выполняете поставленные задачи. Украина верит в вас, и на вас всегда можно положиться", - резюмировал главнокомандующий.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее Александр Сырский провел комплексное совещание по итогам работы Вооруженных Сил Украины в апреле 2025 года. По его словам, украинские воины удержали устойчивую оборону, ни критических потерь, ни вражеских прорывов не допущено.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ готовит "большое наступление" на одном направлении. Армия страны-агрессора России продолжает перебрасывать через оккупированный Мариуполь военную технику.

Как сообщал Главред, генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что на Покровском направлении 60-тысячная российская группировка увеличила интенсивность боевых действий в попытках обойти город с запада, чтобы перерезать трассу "Покровск-Константиновка".

Больше новостей:

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред