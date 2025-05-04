Май будет неспокойным: РФ готовит 'большое наступление' на одном направлении

Ключевые тезисы:
- Оккупанты перебрасывают технику через оккупированный Мариуполь
- Они могут начать "большое наступление" на Запорожском направлении
- Мирные переговоры невозможны, пока эта фаза наступления РФ не захлебнется
Армия страны-агрессора России продолжает перебрасывать через оккупированный Мариуполь военную технику, но на этот раз враг еще перевозит системы ПВО и противоминные тралы. Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала.
По его словам, сегодня враг сбросил 9 КАБов на Орехов, а это значит, что он начал активную подготовку к наступлению бомбардировками.
"Бомбы россияне сбрасывают с самолетов. Чтобы прикрывать свою авиацию, им нужны системы ПВО. Противоминные тралы необходимы оккупантам для подготовки идти в наступление. Для того, чтобы двигаться бронетехникой, противнику надо расчищать пространство", - сказал он.
Андрющенко добавил, что действия россиян указывают на то, что на днях должна начаться попытка "большого наступления" России на Запорожском направлении.
"Путин себе в голове нарисовал это наступление, все эти истории мирных переговоров невозможны и точно не состоятся пока эта фаза российского наступления не захлебнется", - уверен он.
Руководитель Центра изучения оккупации также отметил, что одновременно с этим в Мариуполе фиксируют, что большое количество российской техники движется на территорию России (из Херсонской и Запорожской областей, из Крыма).
"Это пока абсолютно непонятная тенденция, потому что средства движутся в сторону Таганрога, а вот куда дальше - неясно. Мариуполь играет важную роль по фиксации перемещений врага, что позволяет сформировать для наших СОУ более полноценную картинку происходящего. Думаю, что нас ожидает очень неспокойный май", - спрогнозировал Андрющенко.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред, генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что на Покровском направлении 60-тысячная российская группировка увеличила интенсивность боевых действий в попытках обойти город с запада, чтобы перерезать трассу "Покровск-Константиновка".
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины на днях нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута, что на временно оккупированной территории Донецкой области.
В то же время, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что ситуация на Новопавловском направлении значительно обострилась. Российские войска пытаются прорваться к границе Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.
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Кто такой Петр Андрющенко?
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
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