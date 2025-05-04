Май будет неспокойным: РФ готовит 'большое наступление' на одном направлении

Андрющенко добавил, что Путин нарисовал это наступление себе в голове.

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Наступление РФ на Запорожском направлении / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Оккупанты перебрасывают технику через оккупированный Мариуполь

Они могут начать "большое наступление" на Запорожском направлении

Мирные переговоры невозможны, пока эта фаза наступления РФ не захлебнется

Армия страны-агрессора России продолжает перебрасывать через оккупированный Мариуполь военную технику, но на этот раз враг еще перевозит системы ПВО и противоминные тралы. Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала.

По его словам, сегодня враг сбросил 9 КАБов на Орехов, а это значит, что он начал активную подготовку к наступлению бомбардировками.

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"Бомбы россияне сбрасывают с самолетов. Чтобы прикрывать свою авиацию, им нужны системы ПВО. Противоминные тралы необходимы оккупантам для подготовки идти в наступление. Для того, чтобы двигаться бронетехникой, противнику надо расчищать пространство", - сказал он.

Андрющенко добавил, что действия россиян указывают на то, что на днях должна начаться попытка "большого наступления" России на Запорожском направлении.

"Путин себе в голове нарисовал это наступление, все эти истории мирных переговоров невозможны и точно не состоятся пока эта фаза российского наступления не захлебнется", - уверен он.

Руководитель Центра изучения оккупации также отметил, что одновременно с этим в Мариуполе фиксируют, что большое количество российской техники движется на территорию России (из Херсонской и Запорожской областей, из Крыма).

"Это пока абсолютно непонятная тенденция, потому что средства движутся в сторону Таганрога, а вот куда дальше - неясно. Мариуполь играет важную роль по фиксации перемещений врага, что позволяет сформировать для наших СОУ более полноценную картинку происходящего. Думаю, что нас ожидает очень неспокойный май", - спрогнозировал Андрющенко.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что на Покровском направлении 60-тысячная российская группировка увеличила интенсивность боевых действий в попытках обойти город с запада, чтобы перерезать трассу "Покровск-Константиновка".

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины на днях нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута, что на временно оккупированной территории Донецкой области.

В то же время, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что ситуация на Новопавловском направлении значительно обострилась. Российские войска пытаются прорваться к границе Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

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Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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