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РФ рвется на границу трех областей: в ВСУ рассказали об обострении ситуации

Руслана Заклинская
29 апреля 2025, 17:59
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На Херсонском направлении россияне пытаются закрепиться на островах Днепра, рассказал спикер Владислав Вололшин.
РФ рвется на границу трех областей: в ВСУ рассказали об обострении ситуации
РФ активизировала наступление на Новопавловском направлении / Коллаж: Главред, фото: 77 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины, 154 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления Волошина:

  • РФ рвется к границе Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей
  • Увеличились попытки россиян закрепиться на островах Днепра
  • Россияне используют тактику "двойных ударов" по Херсону

Ситуация на Новопавловском направлении значительно обострилась. Российские войска пытаются прорваться к границе Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"У нас довольно обострилась ситуация на Новопавловском направлении, где враг за минувшие сутки провел 23 боевых столкновения. Там постоянно продолжаются ожесточенные бои, враг рвется буквально на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Кроме того, довольно неспокойной ситуация продолжает оставаться и на Ореховском направлении, это там, где Малые Щербаки, Лобково, Степное. Враг пытается прорвать там линию боевого соприкосновения, выйти на плацдарм и захватить его, это недалеко от Запорожья. И оттуда есть возможность осуществлять огневое воздействие на наши логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Запорожской области, и осуществлять обстрелы самого Запорожья, его пригорода", - рассказал он.

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Не менее напряженной является обстановка на Херсонском направлении. Волошин сообщил об увеличении попыток противника закрепиться на островах Днепра. По его словам, хотя украинские силы регулярно уничтожают вражеские плавсредства, отдельным группам россиян удается высадиться.

"Там враги по один-два человека остаются на этих островах. Они там играют в "робинзонов" так называемых. Их оттуда эвакуировать невозможно, и им сбрасывает их командование и боеприпасы, и воду, и продовольствие с дронов. Они там несколько дней находятся, а потом, есть такие случаи, что даже сдаются нашим в плен. А российская пропаганда эти факты применяет, как попытку взять под контроль островную зону. Но таких попыток за несколько последних дней стало больше", - отметил спикер.

Кроме того, Волошин рассказал, что РФ применяет тактику "двойных ударов" по Херсону. Сначала российские самолеты сбрасывают управляемые авиабомбы (КАБы) по жилым кварталам, вызывая жертвы среди гражданских и значительные разрушения. Когда на место прибывают спасатели, медики и экстренные службы - противник наносит повторные удары артиллерией или дронами-камикадзе.

"Позавчера был один случай и сегодня два часа назад враг совершил подобный удар тремя управляемыми авиационными бомбами", - добавил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, 28 апреля российские СМИ заявили о якобы захвате Каменки на Харьковщине, однако в Силах обороны опровергли это. Спикер Виктор Трегубов отметил, что украинские позиции в селе остаются, а заявления РФ - очередная ложь на фоне боев в районе.

Также украинские военные 412 полка Nemesis уничтожили переправу россиян через реку Жеребец вблизи Сватово. Она была важным логистическим узлом для врага на Харьковском направлении.

Как сообщал Главред, оккупанты пытаются противодействовать украинским дронам, активно используя мотоциклы, вездеходы и другой легкий гражданский транспорт для штурмов вдоль фронта. По данным ISW, только на Покровском направлении с 20 марта зафиксировано 13 таких моторизованных штурмов.

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Что такое Силы обороны и безопасности Украины?

Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.

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