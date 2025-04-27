Уничтожили группу морпехов РФ: в ССО показали кадры проведения операции на Курщине

Основное:
- Бои на Курщине продолжаются
- Бойцы ССО уничтожили группу морпехов на Курском направлении
Заявления российской стороны о том, что армия Путина якобы вытеснила подразделения Сил обороны Украины с территории Курской области, не соответствуют действительности. Украинские защитники продолжают вести операцию и наносят врагу значительные потери. Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций.
Комментируя заявления российского Генштаба о якобы "полном освобождении Курской области", украинские воины показали результаты успешного выполнения задач на этом участке фронта.
В сообщении говорится, что украинские бойцы ликвидировали группу морпехов на Курщине.
"Только за вчера группа 73-го центра ССО на Курщине уничтожила целую группу военнослужащих 810 бригады морской пехоты противника во время специальных действий", - написали в пресс-службе.
В результате, украинские защитники взяли в плен двух российских оккупантов. Одного военнопленного воины ССО эвакуировали в безопасное место на носилках, а другой - "ковылял самостоятельно".
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Как сообщал Главред, 26 апреля в стране-агрессоре России объявили о "полном освобождении" Курской области. В частности, такую информацию озвучил Путину начальник Генштаба РФ Герасимов.
В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что ВСУ продолжают вести бои на Курщине. Украинские бойцы контролируют почти 18 квадратных километров.
Напомним, ранее ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сказал, что войска РФ получили приказ до 9 мая вытеснить Силы обороны из Курской области.
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Что такое Силы специальных операций?
ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.
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