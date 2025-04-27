Враг достает до позиций: офицер сообщил о трудностях возле Покровска

Оккупанты применяют все возможные ресурсы, чтобы наносить удары по украинским военным.

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ВСУ бьют по оккупантам во время перемещений / Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, скрин с DeepState

Что рассказал Цехоцкий:

Оккупанты стремятся захватить Покровск

Атаки армии РФ происходят по-разному

Россияне приближаются к линии боевого соприкосновения даже на легковых авто

После многомесячной борьбы оккупационные войска страны-агрессора России все еще пытаются захватить город Покровск, что в Донецкой области. Вблизи населенного пункта ежедневно происходит большое количество боестолкновений.

Об этом 24 каналу рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. В частности 26 апреля украинским защитникам пришлось отбить 68 атак противника.

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Во время штурмов оккупанты пытаются продвинуться вперед, чтобы либо обойти и окружить, либо непосредственно зайти в город. При этом для атак враг применяет как и тяжелую бронетехнику, так и небольшие группы пехоты на автомобилях.

Покровск / Инфографика: Главред

"Преимущественно это 3-8 оккупантов, которые на легковых авто, мотоциклах пытаются приблизиться к линии боевого соприкосновения. Перед этим и во время этого враг атакует дронами, работает артиллерия, бросают КАБы. Применяют все, чем могут достать до позиций. При этом они терроризируют окружающие населенные пункты", - рассказал военный.

Чтобы предотвратить перемещения врага ВСУ круглосуточно следят за действиями оккупантов и как только обнаруживают руки противника - сразу прилагают максимум усилий для уничтожения ресурсов и резервов РФ.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Недавно, как писал Главред, украинские военные отбили один из крупнейших штурмов оккупационной армии РФ на мотоциклах на Покровском направлении.

Накануне военный обозреватель Денис Попович сообщал, что несмотря на постоянные атаки российских войск на Покровском направлении, речь пока не идет о возможности окружения города.

Ранее сообщалось, что российские войска постепенно отходят из западной части Покровска после неудачной попытки перерезать трассу, соединяющую город с Днепропетровщиной.

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Кто такой Сергей Цехоцкий? Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

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