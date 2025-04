ВСУ продвинулись под Торецком, оккупанты давят вблизи Купянска и Покровска - ISW

Вы узнаете:

Силы обороны Украины недавно продвинулись под Торецком. Между тем фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Купянска, Покровска, Новопавловки, Великой Новоселки, Торецка, на западе Запорожской области и в Курской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Войска РФ недавно продвинулись в Курской области. Россияне захватили монастырь Святого Николая к юго-западу от Гуево (к югу от Суджи вблизи международной границы). Между тем некоторые российские "военкоры" утверждали, что Силы обороны Украины все еще занимают Свято-Николаевский монастырь.

17 апреля шли бои на северо-западе Белгородской области, но войска РФ не смогли там продвинуться. Российские блогеры утверждали, что 16 и 17 апреля ВСУ совершили контратаку под Поповкой и Демидовкой.

17 апреля российские захватчики продолжили наземные штурмы в Сумской области, но продвинуться не смогли. Бои продолжались к северу от Юнаковки (к юго-востоку от Беловодов).

Российские оккупанты также провели ограниченные наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись. Войска РФ атаковали вблизи Волчанска.

17 апреля российские оккупанты продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но продвинуться не смогли.

Кроме того, войска РФ продолжали наступать на Северском направлении, но не продвинулись.

В свою очередь Силы обороны Украины продвинулись на Торецком направлении. Вместе с тем фиксируется и продвижение на этом направлении также со стороны российских захватчиков. Россияне продвинулись в северной и северо-западной частях Торецка и на шахте Новоторецка к северо-западу от Торецка. Войска РФ атаковали под самим Торецком, возле Дачного, Дружбы, Дилиевки, Леонидовки, Сухой Балки и Валентиновки.

Спикер украинской бригады, действующей на Торецком направлении, сообщил, что враг продолжает вести постоянные механизированные и пехотные штурмы, а также использует бронетехнику для подведения пехоты как можно ближе к линии фронта.

Он отметил, что россияне имеют в этом районе беспрецедентное количество беспилотников, и что российские механизированные штурмы включают машины со "всем возможным оборудованием для радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", и головную машину с минным тралом.

Кроме того, российские оккупанты недавно продвинулись на Покровском и Новопавловском направлениях.

Как писал Главред, сооснователь проекта DeepState Роман Погорелый заявил, что российские войска почти полностью выбили украинских военных из Курской области.

15 апреля командир тактической группировки ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинские военные вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия Волновахского района Донецкой области. ВСУ также улучшили тактическое положение на двух критических направлениях.

Также сообщалось, что армия РФ продвинулась в Донецкой области и в Курской области. В частности, враг достиг локальных успехов в районе населенного пункта Гуево Курской области РФ, где Силы обороны Украины вынуждены были отступить под давлением врага.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.