Вера Брежнева вернулась в Украину: "Счастлива разделить момент"

Кратко:
- Вера Брежнева приехала в Украину
- После возвращения она сразу отправилась на фестиваль
Украинская певица Вера Брежнева живет за границей, но поддерживает Украину и всегда охотно возвращается на родину. Так конец лета-2025 артистка решила встретить здесь.
Об этом она сообщила в своем блоге в Instagram. Брежнева опубликовала ролик, в котором она едет в автомобиле, с подписью: "Довольная добралась из Европы в Украину".
Известно, что певица уже посетила в качестве гостя украинский музыкальный этно-фестиваль Vyrii в Киеве. Свои дальнейшие планы на пребывание в Украине Вера Брежнева раскрывать не стала.
О персоне: Вера Брежнева
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
