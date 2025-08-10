Укр
Вера Брежнева вернулась в Украину: "Счастлива разделить момент"

Анна Подгорная
10 августа 2025, 23:11
Брежнева уже отметилась на столичном культурном событии.
Вера Брежнева
Вера Брежнева где сейчас - певица посетила Vyrii в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Кратко:

  • Вера Брежнева приехала в Украину
  • После возвращения она сразу отправилась на фестиваль

Украинская певица Вера Брежнева живет за границей, но поддерживает Украину и всегда охотно возвращается на родину. Так конец лета-2025 артистка решила встретить здесь.

Об этом она сообщила в своем блоге в Instagram. Брежнева опубликовала ролик, в котором она едет в автомобиле, с подписью: "Довольная добралась из Европы в Украину".

Известно, что певица уже посетила в качестве гостя украинский музыкальный этно-фестиваль Vyrii в Киеве. Свои дальнейшие планы на пребывание в Украине Вера Брежнева раскрывать не стала.

Вера Брежнева
Вера Брежнева где сейчас - певица посетила Vyrii в Киеве / instagram.com/ververa
Вера Брежнева
Вера Брежнева где сейчас - певица посетила Vyrii в Киеве / instagram.com/ververa

Ранее Главред рассказывал, что украинский шоумен Анатолий Анатолич серьезно травмировался, из-за чего он не может вести активный образ жизни, к которому привык.

Также шеф-повар и звезда кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво признался, почему не хочет становиться отцом, и перестал строить планы на будущее в целом.

О персоне: Вера Брежнева

Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Вера Брежнева новости шоу бизнеса
