Вера Брежнева вернулась в Украину: "Счастлива разделить момент"

Брежнева уже отметилась на столичном культурном событии.

https://glavred.info/starnews/vera-brezhneva-vernulas-v-ukrainu-schastliva-razdelit-moment-10688690.html Ссылка скопирована

Вера Брежнева где сейчас - певица посетила Vyrii в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Кратко:

Вера Брежнева приехала в Украину

После возвращения она сразу отправилась на фестиваль

Украинская певица Вера Брежнева живет за границей, но поддерживает Украину и всегда охотно возвращается на родину. Так конец лета-2025 артистка решила встретить здесь.

Об этом она сообщила в своем блоге в Instagram. Брежнева опубликовала ролик, в котором она едет в автомобиле, с подписью: "Довольная добралась из Европы в Украину".

видео дня

Известно, что певица уже посетила в качестве гостя украинский музыкальный этно-фестиваль Vyrii в Киеве. Свои дальнейшие планы на пребывание в Украине Вера Брежнева раскрывать не стала.

Вера Брежнева где сейчас - певица посетила Vyrii в Киеве / instagram.com/ververa

Вера Брежнева где сейчас - певица посетила Vyrii в Киеве / instagram.com/ververa

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинский шоумен Анатолий Анатолич серьезно травмировался, из-за чего он не может вести активный образ жизни, к которому привык.

Также шеф-повар и звезда кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво признался, почему не хочет становиться отцом, и перестал строить планы на будущее в целом.

Читайте также:

О персоне: Вера Брежнева Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред