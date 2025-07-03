"К сожалению, это конец": у Веры Брежневой сделали заявление

В социальных сетях Брежневой опубликовали, что сейчас происходит с певицей.

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Вера Брежнева новости - певица отреагировала на слухи о своей смерти / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Кратко:

Вера Брежнева стала жертвой недоброжелателей, которые распространяют фейки о смерти знаменитостей

Артистка резко отреагировала на это неприятное событие

Украинская певица Вера Брежнева напугала поклонников неоднозначным постом. В социальных сетях она опубликовала свое черно-белое фото с "заявлением о трагедии с Брежневой".

К снимку она добавила приписку, которая прояснила ситуацию: она стала жертвой недобросовестных граждан, которые распространяют фейки о ее смерти. Вера призвала по возможности "не вестись" на такой контент.

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Позже она успокоила фанатов, что с ней все в порядке. "Вот ваша Верочка, лучше ставьте сердечки, поддерживайте и пишите. Чтобы жила долго и счастливо", - написала Вера Брежнева.

Вера Брежнева новости - певица отреагировала на слухи о своей смерти / instagram.com/ververa

Вера Брежнева новости - певица отреагировала на слухи о своей смерти / instagram.com/ververa

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О персоне: Вера Брежнева Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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