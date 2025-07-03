"К сожалению, это конец": у Веры Брежневой сделали заявление

Кратко:
- Вера Брежнева стала жертвой недоброжелателей, которые распространяют фейки о смерти знаменитостей
- Артистка резко отреагировала на это неприятное событие
Украинская певица Вера Брежнева напугала поклонников неоднозначным постом. В социальных сетях она опубликовала свое черно-белое фото с "заявлением о трагедии с Брежневой".
К снимку она добавила приписку, которая прояснила ситуацию: она стала жертвой недобросовестных граждан, которые распространяют фейки о ее смерти. Вера призвала по возможности "не вестись" на такой контент.
Позже она успокоила фанатов, что с ней все в порядке. "Вот ваша Верочка, лучше ставьте сердечки, поддерживайте и пишите. Чтобы жила долго и счастливо", - написала Вера Брежнева.
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О персоне: Вера Брежнева
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
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