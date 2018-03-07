Вера Брежнева

7 марта 2018, 11:25

Украинская и российская поп-певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" 

Вера Брежнева

 Дата и место рождения: 3 февраля 1982 года, Днепродзержинск, Днепропетровская область.

Образование

Училась в средней школе № 41 г. Днепродзержинска.

Будучи подростком, увлекалась спортом (гандбол, баскетбол, карате, художественная гимнастика), занималась с репетиторами иностранными языками, мечтала о поступлении на юридический факультет.

Окончила заочное отделение Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта по специальности экономист.

Творческая деятельность

Впервые Вера выступила на одной сцене с группой "ВИА Гра" во время гастролей группы по Украине в июне 2002 года в качестве желающей из зала спеть вместе с группой песню "Попытка № 5".

В ноябре 2002 года Веру пригласили на кастинг в группу "ВИА Гра", который она с успехом Девушка пришла вместо Алены Винницкой.

В январе 2003 года "ВИА Гра" предстала в обновлённом составе: Надежда Грановская, Анна Седокова и Вера Брежнева.

Брежнева оставалась неизменной участницей коллектива на протяжении более 4 лет. В декабре 2007 года покинула группу "ВИА Гра".

Сольная карьера

В мае 2008 года выходит сольный клип на песню "Я не играю". 27 октября 2008 года вышел ее второй сингл "Нирвана". 

К фильму "Любовь в большом городе" написала песню и сняла на него свой третий клип.

В апреле 2010 года состоялась премьера песни "Любовь спасет мир".

24 ноября 2010 года состоялась презентация первого сольного альбома Веры Брежневой "Любовь спасет мир".

16 апреля 2013 года состоялась премьера песни "Хороший день".

14 января 2014 года состоялся интернет-релиз сингла "Доброе утро", написанного Константином Меладзе.

29 сентября 2014 года состоялась премьера и официальный релиз нового сингла "Девочка моя", а также премьера одноименного клипа, режиссером которого стал клипмейкер Алан Бадоев.

В апреле 2015 года Константин Меладзе объявил о релизе второго студийного альбома Веры Брежневой, который носит название "Ververa". Релиз пластинки состоялся 28 апреля. В него вошли 14 композиций, большая часть из которых уже известна публике. За неделю до выхода альбома, 21 апреля, в его поддержку был выпущен сингл "Мамочка", автором и продюсером которого выступил Константин Меладзе.

6 октября 2016 года Вера дала большой сольный концерт "Номер 1" в Киеве, в Национальном дворце искусств Украины, а 8 октября — в Москве, в Crocus City Hall.

В 2018 году выпустила клип на песню "Ты мой человек".

Карьера на телевидении и в кино

В 2008 году Вера начинает вести программу "Магия десяти" на Первом канале.

в 2008 году Вера приняла участие в шоу "Ледниковый период-2".

Почти всю осень Вера Брежнева провела на съемках романтической комедии "Любовь в большом городе". После снялась во второй части фильма.

13 сентября 2009 года на Первом канале успешно стартовало шоу импровизаций "Южное Бутово". Вера стала постоянной участницей шоу. Но, снявшись в четырех выпусках передачи, ушла в декретный отпуск.

После рождения дочери съемки программы возобновились уже с Верой, также она приняла участие в украинском шоу "Суперзiрка" в качестве судьи.

24 ноября 2012 года состоялась премьера фильма "Джунгли", где Брежнева исполнила одну из главных ролей.

Также снялась в фильмах "Елки", "Елки 2".

Общественная деятельность

Певица открыла свой благотворительный фонд "Луч Веры" для помощи детям с онкогематологическим заболеванием.

В 2014 году Вера Брежнева стала послом ООН по вопросам  прав и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин, живущих в странах Средней Азии и Восточной Европы (программа ЮНЭЙДС).

Является лицом рекламной кампании системы денежных переводов "Золотая Корона" группы компаний ЦФТ (Россия).

В 2015 году стала лицом итальянского бренда CALZEDONIA в России.

Личная жизнь

У Веры есть дочь Соня (род. 30 марта 2001), отцом которой является Виталий Войченко. Пара прожила несколько лет в незарегистрированном браке.

В ноябре 2006 года Вера вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана и сменила свою фамилию на Киперман. 14 декабря 2009 года у них родилась дочь Сара. В октябре 2012 года сообщила о разводе с мужем.

В феврале 2013 года стало известно о ее романе с режиссером Марюсом Вайсбергом, однако сама Вера так и не подтвердила эту информацию.

В октябре 2015 года Вера тайно вышла замуж за Константина Меладзе, свадьба состоялась в Италии в кругу близких.

Интересные факты

Имя при рождении – Вера Викторовна Галушка.

В 2007 году была названа самой сексуальной женщиной России по результатам голосования читателей российского издания журнала Maxim.

У Веры есть три сестры: старшая Галина (род. 10 мая 1977) (уехала за границу) и младшие — двойняшки Анастасия и Виктория (род. 22 декабря 1984). Виктория стала женой Александра Цекало.

Певица приобрела родителям квартиру в городе Борисполь неподалеку от Киева.

По версии журнала Hello, в 2010 году стала самой стильной в России.

В 2010 году по версии журнала Viva! стала победительницей в номинации "Самая красивая женщина Украины".

Интересные цитаты

"Отдых и сон — вот мои доктора. И конечно, общение с семьей, с друзьями. Иногда нужно просто побыть с теми, кого любишь, кто любит тебя, и твой внутренний сосуд наполняется сразу же. Самый лучший источник питания — это тепло и любовь близких"

"Я за равноправие в отношениях, за равенство в распределении обязанностей по дому и вложениях в семью. Я сильный человек, но в паре хочу чувствовать себя женщиной, а не мужиком. Мой мужчина должен быть сильнее меня на психологическом уровне. Чтобы с ним я могла чувствовать себя слабой, хрупкой женщиной"

"Для меня красота — это естественность, а не искусственное приближение себя к неким мнимым канонам. В обычной жизни я не пользуюсь макияжем. Так я чувствую себя более комфортно. И кожа отдыхает. Главное, что я люблю себя. Мне нравится мое отражение в зеркале по утрам. Мой мужчина любит меня такой, какая я есть. Говорят, если часто улыбаться, появляются морщины. Но почему я должна отказываться от улыбки, если она отражает мое внутреннее состояние, мой образ жизни?! Да пусть эти морщины будут — от счастья"

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