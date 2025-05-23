Алла Пугачева публично обратилась к украинскому известному поэту - причина

Алла Пугачева удивила своим поступком.

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Алла Пугачева - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Вы узнаете:

Юрий Рыбчинский отпраздновал юбилей

Кто его поздравил

Вчера, 22 мая, украинский поэт Юрий Рыбчинский праздновал 80-летие и по этому поводу Дмитрий Гордон посвятил ему публикацию.

На своей странице в Instagram он показал много архивных фото с Рыбчинским и написал поздравление.

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"Выдающемуся украинскому поэту, Герою Украины Юрию Рыбчинскому сегодня 80! С ним и с его гениальными песнями прошла практически вся моя жизнь, мы родные люди. Желаю Юрию Евгеньевичу долголетия, здоровья и, конечно же, как и всем нам, мира! С юбилеем, маэстро", – написал Дмитрий.

Дмитрий Гордон показал архивные фото / фото: скрин instagram.com, Дмитрий Гордон

Также на публикацию журналиста отреагировала и российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей в 2022 году из страны-оккупанта жить в Израиль.

Гордон и Рыбчинский дружат много лет / фото: instagram.com, Дмитрий Гордон

"Мои поздравления", – написала певица.

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Кто такой Юрий Рыбчинский? Юрий Рыбчинский – советский и украинский поэт, драматург, сценарист, один из основателей современной украинской эстрадной песни. Герой Украины, народный артист.

Поэта по праву называют одним из основателей украинской эстрадной песни. Юрий Рыбчинский пишет для "звезд", но также наделен талантом открывать новые имена.

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