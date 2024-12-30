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"Мне сказали 2 источника": Гордон - о "завершении" войны 30 декабря

Ангелина Подвысоцкая
30 декабря 2024, 22:56
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Журналист Дмитрий Гордон объяснил, почему же горячая фаза войны не завершилась 30 декабря.
Трамп, Путин, Гордон
Гордон сказал, почему война не закончилась 30 декабря / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что горячая фаза войны якобы должна завершиться уже сегодня, 30 декабря, "исторической встречей". Однако этого не произошло. Гордон решил прокомментировать и объяснить, в чем же причина.

По его данным, именно 30 декабря якобы должна была состояться встреча будущего президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

"Я сказал, что сегодня должна состояться историческая встреча, которая закончит горячую фазу войны с вероятностью 90-95%. Еще в первой половине декабря, когда я был в Вашингтоне, я узнал, что на конец года готовится встреча Трампа и Путина. Позже мои источники в Вашингтоне, а их несколько, назвали дату: 30 декабря 2024 года", - сказал Гордон.

видео дня

Соответствующее заявление Гордона вызвало резонанс в обществе. Он утверждаю, что делал это не ради хайпа, а чтобы "поделиться важной и проверенной информацией"

"Друзья, я нормальный человек, с головой у меня все в порядке - хайповать мне нечего ... Но когда у меня есть информация, которую я считаю проверенной и важной, я ею делюсь. Итак, встреча Путина и Трампа должна была состояться именно сегодня, 30 декабря. Изначально планировалось, что она будет очной. Потом стороны пришли к тому, что она должна была состояться по видеоконференции. Это должен был быть разговор, который закрепил бы целый ряд моментов и, исходя из которого, горячая фаза войны должна была завершиться ... О том, что встреча Путина и Трампа должна состояться именно сегодня, мне сказали два источника в Америке и подтвердил - один в Украине", - добавил Гордон.

Журналист добавляет, что в ходе "исторической встречи" должны были быть "закреплены определенные моменты". Стороны якобы хотели договориться о прекращении огня на линии соприкосновения, прекращении применения дронов, артиллерии и тому подобное.

"Закончились эти переговоры ничем, а именно - демарш с российской стороны", - добавил Гордон.

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