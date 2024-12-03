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Зеленский сигнализирует, что готов к мирным переговорам с РФ, но есть нюанс - WSJ

Анна Ярославская
3 декабря 2024, 11:40
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Президент начинает смягчать позицию относительно войны с Россией и намекает, что Украина может согласиться на прекращение борьбы за оккупированные территории.
Владимир Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский меняет риторику о завршении войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Ключевые тезисы:

  • Зеленский изменил риторику о прекращении войны
  • В Киеве острожно оптимистичны в отношении Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет свою риторику относительно прекращения войны с Россией, намекая на то, что Украина готова прекратить борьбу за возвращение оккупированных территорий в обмен на членство в НАТО. Однако, Киев столкнется с двумя серьезными препятствиями. Во-первых, шансы Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу в ближайшей перспективе остаются невелики. Во-вторых, мало что говорит о том, что российский диктатор Владимир Путин хочет вести переговоры. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Как говорится в статье, в серии интервью и публичных заявлений за последнюю неделю Зеленский попытался показать, что он готов к переговорам о прекращении конфликта. На протяжении большей части войны Зеленский настаивал на том, что Украина будет продолжать воевать до тех пор, пока не отвоюет примерно 20 % территории страны, находящейся под контролем Москвы.

видео дня

"Теперь Зеленский говорит о том, что он может согласиться на прекращение огня, которое фактически оставит оккупированную территорию в руках Москвы, если остальная часть Украины получит защиту со стороны Организации Североатлантического договора", - отмечает автор.

По его мнению, смена риторики Зеленского отражает растущую усталость среди украинцев, которые выражают желание прекратить конфликт.

Опрос Gallup, опубликованный в прошлом месяце, показал, что 52 % украинцев в неоккупированных частях страны поддерживают переговоры о прекращении войны "как можно скорее", по сравнению с 27 % в прошлом году; 38 % поддерживают продолжение борьбы до победы Украины по сравнению с 63 % в прошлом году.

Избрание Трампа придало остроту усилиям закончить войну в Украине

Западные союзники Украины не уверены, продолжит ли избранный президент США Дональд Трамп оказывать военную поддержку Украине и в каком объеме.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил Трампу, что дать Зеленскому возможность заключить хорошую сделку с Москвой жизненно важно не только для Украины.

Экс-глава Альянса Йенс Столтенберг заявил, что временная передача оккупированных территорий России могла бы стать способом прекращения войны при условии предоставления Киеву твердых гарантий безопасности.

вступление в НАТО инфографика
Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

При этом Вашингтон и Берлин по-прежнему не желают приглашать Украину в НАТО. Зеленский же настаивает на приглашении, хотя и признает, что вступление в НАТО может произойти только после окончания войны. Пока же Киев добивается от министров иностранных дел НАТО рекомендации лидерам альянса пригласить Украину в Альянс.

Киев надеется, что Трамп склонит Путина к уступкам

"Люди, участвовавшие в киевских переговорах в выходные, говорят, что, хотя они и заметили некоторую нервозность в команде Зеленского, украинцы, похоже, справляются с необходимостью приспособиться к тому, что команда Трампа сосредоточилась на прекращении войны.

Судя по разговорам и внешнеполитическим предпочтениям избранного президента, в Брюсселе и Киеве царит осторожный оптимизм - если не уверенность в том, что администрация Трампа добьется от Кремля реальных уступок, если Путин начнет переговоры", - пишет автор.

Однако он сразу же добавляет, что многие западные чиновники по-прежнему со скепсисом относятся к тому, что Кремль сядет за стол переговоров, пока у армии РФ есть успехи на поле боя.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что планы Украины неизменны. По его словам, мы должны быть сильнее, чтобы закончить войну в 2025 году. Кроме этого, Россия должна осознать преступления, которые совершает в Украине.

Зеленский также заявил, то РФ получит приглашение на второй Саммит мира. По его словам, Украина завершила подготовку детального документа после проведения девяти конференций с участием десятков стран.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп должен понимать, что Украине необходимо грамотное мирное соглашение. Штаты столкнутся со "страшной угрозой" со стороны Китая, КНДР и Ирана, если Киеву придется пойти на уступки агрессору России для завершения войны.

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