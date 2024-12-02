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"Мы их пригласим": Зеленский рассказал об участии РФ во втором Саммите мира

Алексей Тесля
2 декабря 2024, 23:19
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Украина завершила подготовку детального документа после проведения девяти конференций.
Зеленский, Россия
Владимир Зеленский сделал заявление о втором Саммите мира / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главное:

  • РФ пригласят на второй Саммит мира
  • Москва сделает все для затягивания войны

Страна-агрессор РФ получит приглашение на второй Саммит мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью японскому информагентству Kyodo News он подчеркнул, что Украина завершила подготовку детального документа после проведения девяти конференций с участием десятков стран.

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"Документ готов, и он детальный. Но как я всегда говорил - Россия сделает все, будет много разных предложений с разных сторон и стран, чтобы прекратить возможность жизни формулы мира", - отметил глава государства.

Президент подтвердил, что Россию планируют пригласить на Второй саммит мира.

"Как все лидеры и хотели - на втором саммите должна быть Россия, мы их пригласим. Но я хочу напомнить странам, которые еще сомневались быть на первом саммите без России - вы увидите, Россия сделает все, чтобы сначала отменить формулу, затем проведение саммита, а потом отменить свою возможность присутствовать на втором саммите. Она не заинтересована в окончании войны", - добавил Зеленский.

Формула мира инфографика
/ Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что второй саммит мира, который планировали провести в ноябре 2024 года, не состоится. Вопрос проведения саммита будут решать уже после завершения тематических конференций.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина хотела бы провести Второй саммит мира в одной из стран Глобального Юга, однако окончательное место проведения саммита пока не утверждено.

Как сообщал ранее Главред, Киев не скрывает, что ожидает участия в саммите российской делегации, однако Москва приглашение отклонила. Свое участие также подтвердил турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган.

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Второй саммит мира - что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго Саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей.

По словам главы государства, В конце июля – в начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США – ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план относительно энергетической безопасности.

В августе в Турции пройдет встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет поднят вопрос относительно продовольственной безопасности.

В сентябре в Канаде пройдет встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту.

Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

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Владимир Зеленский война России и Украины Саммит мира
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