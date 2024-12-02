"Мы их пригласим": Зеленский рассказал об участии РФ во втором Саммите мира

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- РФ пригласят на второй Саммит мира
- Москва сделает все для затягивания войны
Страна-агрессор РФ получит приглашение на второй Саммит мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В интервью японскому информагентству Kyodo News он подчеркнул, что Украина завершила подготовку детального документа после проведения девяти конференций с участием десятков стран.
"Документ готов, и он детальный. Но как я всегда говорил - Россия сделает все, будет много разных предложений с разных сторон и стран, чтобы прекратить возможность жизни формулы мира", - отметил глава государства.
Президент подтвердил, что Россию планируют пригласить на Второй саммит мира.
"Как все лидеры и хотели - на втором саммите должна быть Россия, мы их пригласим. Но я хочу напомнить странам, которые еще сомневались быть на первом саммите без России - вы увидите, Россия сделает все, чтобы сначала отменить формулу, затем проведение саммита, а потом отменить свою возможность присутствовать на втором саммите. Она не заинтересована в окончании войны", - добавил Зеленский.
Ранее сообщалось, что второй саммит мира, который планировали провести в ноябре 2024 года, не состоится. Вопрос проведения саммита будут решать уже после завершения тематических конференций.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина хотела бы провести Второй саммит мира в одной из стран Глобального Юга, однако окончательное место проведения саммита пока не утверждено.
Как сообщал ранее Главред, Киев не скрывает, что ожидает участия в саммите российской делегации, однако Москва приглашение отклонила. Свое участие также подтвердил турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган.
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Второй саммит мира - что о нем известно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго Саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей.
По словам главы государства, В конце июля – в начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США – ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план относительно энергетической безопасности.
В августе в Турции пройдет встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет поднят вопрос относительно продовольственной безопасности.
В сентябре в Канаде пройдет встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту.
Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.
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