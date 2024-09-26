Примем участие в установлении мира: Эрдоган выступил с важным заявлением

Эрдоган подчеркнул, что Турция стремится к миру и хочет закончить войну можно с помощью дипломатии и диалога.

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Эрдоган поддержал второй Глобальный саммит мира / Коллаж: Главред, фото: ОП, Фото:REUTERS

Турция готова принять участие во втором Глобальном саммите мира, который организовывает Украина. С таким заявлением выступил в четверг, 26 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hürriyet.

"Мы сказали, что готовы принять участие в этой конференции... Мы надеемся, что мы, как Турция, примем участие в установлении мира в регионе. Мы, пожалуй, являемся страной, которая больше всего стремится к справедливому миру в украинско-российской войне", - заявил Эрдоган.

Кто такой Реджеп Тайип Эрдоган? Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. видео дня Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

Эрдоган подчеркнул, Турция стремится к миру и закончить войну можно с помощью дипломатии и диалога. Однако лидер страны подчеркнул, что это при условии, что и воюющие стороны, и другие участники верят в то, что можно решить проблемы таким образом.

"К сожалению, пока что мы к этому не близки. Мы рассматриваем тот факт, что мы можем вести переговоры как с украинской, так и с российской стороной, как преимущество на пути к миру. Если мы сможем пройти этот сложный путь и достичь своей цели, мы окажем большую услугу человечеству", - сказал он.

Позиция Турции относительно войны в Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит "политику баланса". В начале июля он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Казахстане, а позже принял участие в саммите НАТО в Вашингтоне, посвященном российской угрозе. Турция поддерживает связи с Москвой и не придерживается санкций против РФ, которые поддержало большинство партнеров страны по НАТО. Турция поставляет Киеву беспилотники и военные корабли, но продолжает покупать российскую нефть и газ. Она играла активную дипломатическую роль, максимально используя свою позицию черноморского соседа как России, так и Украины. Анкара выступила посредником в заключении соглашения о поставках украинского зерна.

Отношения Турции и Украины - последние новости

Недавно Эрдоган заявил, что страны НАТО против вступления Украины, и вспомнил "дружбу" с РФ. По его словам, Турция будет следить за развитием событий, обсуждениями и соответствующим образом примет окончательное решение о членстве Украины в НАТО.

В то же время стало известно также, что Путин отменяет поездку к Эрдогану. Главред рассказал, в какой важной сделке Анкара отказала РФ.

Кроме этого, аналитик Анатолий Несмиян объяснил, как Турция серьёзно подставила Россию. Эрдоган не звонит Путину, не летает в Сочи, не выдвигает никаких новых инициатив, связанных с Россией.

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