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Эрдоган заявил, что страны НАТО против вступления Украины, и упомянул "дружбу" с РФ

Руслана Заклинская
25 сентября 2024, 16:28
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Турция будет следить за развитием событий, обсуждениями и соответствующим образом примет окончательное решение о членстве Украины в НАТО.
Эрдоган заявил, что страны НАТО против вступления Украины, и упомянул 'дружбу' с РФ
Турция намерена "без спешки" рассматривать вопрос вступления Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Ряд стран НАТО якобы выступает против членства Украины в Альянсе. Турция без спешки будет рассматривать вопрос о вступлении Украины в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью NBC News.

По его словам, США и другие члены НАТО "не хотят, чтобы Украина была государством-членом".

"С этим вопросом не надо спешить. И когда мы принимаем решение, мы всегда принимаем во внимание позицию других государств-членов НАТО, мы обсуждаем возможные вопросы за столом и соответственно принимаем окончательное решение", - заявил президент Турции.

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Эрдоган также отметил, что Турция продолжит внимательно следить за обсуждениями стран вокруг этого вопроса. Анкара примет решение, исходя из общей позиции в Альянсе.

Кроме этого, Реджеп Тайип Эрдоган упомянул о "многомерных" отношениях с Россией, которые охватывают политическую, экономическую и культурную сферы, а также оборонное сотрудничество.

"У них много измерений, и наша солидарность, наше взаимодействие продолжается, и с каждым днем эти отношения расширяются в экономическом плане", - добавил глава Турции.

вступление в НАТО инфографика
Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Позиция Турции относительно войны в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит "политику баланса". В начале июля он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Казахстане, а позже принял участие в саммите НАТО в Вашингтоне, посвященном российской угрозе.

Турция поддерживает связи с Москвой и не придерживается санкций против РФ, которые поддержало большинство партнеров страны по НАТО.

Турция поставляет Киеву беспилотники и военные корабли, но продолжает покупать российскую нефть и газ. Она играла активную дипломатическую роль, максимально используя свою позицию черноморского соседа как России, так и Украины. Анкара выступила посредником в заключении соглашения о поставках украинского зерна.

Отношения Турции и Украины - последние новости

Напомним, генеральный директор по вопросам международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк заявил, что затягивание войны с Россией неуместно, но это не значит, что Украина должна сдаться. Турция считает, что война должна завершиться мирными переговорами, где интересы украинского народа будут защищены и достигнута сбалансированная договоренность.

Также большинство турецких банков, кроме Emlak Katılım, прекратили операции с Россией и Беларусью, чтобы избежать санкций. Экономический аналитик Анатолий Несмиян отмечает, что санкции постепенно разрушают российскую экономику, а отношения Турции и России остыли.

Кроме этого, аналитик Юрий Богданов объяснил многовекторную политику Эрдогана и его позицию по Украине. По словам эксперта, президент Турции стремится сделать свою страну ключевым логистическим и геополитическим суперхабом.

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НАТО Турция вступление в НАТО Реджеп Тайип Эрдоган
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