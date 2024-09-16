Сбалансированный мир: в Турции заявили о переговорах с Россией на определенных условиях

Генеральный директор по международной безопасности Министерства иностранных дел Турции Басат Озтюрк выразил неоспоримую поддержку Украине и прокомментировал, как его страна видит сценарий окончания войны.
Во время форума вашингтонского центра "Атлантический совет" он заявил, что затягивание полномасштабной войны страны-агрессора России и Украины неуместно, однако это ни в коем случае не означает, что Украина должна сдаться.
Как возможный вариант окончания войны Турция рассматривает мирные переговоры, в результате которых должна быть сбалансирована договоренность.
"Ни одна война не продолжалась вечно. В условиях заключения мира этой войны также должно быть, безусловно, соблюдение легитимных и законных интересов украинского народа. Но мы тоже должны это понять. Мы должны иметь сбалансированный результат этих мирных переговоров", - подчеркнул он.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Позиция Турции по поводу войны в Украине
Недавно президент Турции Реджеп Эрдоган в своем заявлении высказался о том, что ряд европейских лидеров провоцируют начало Третьей мировой войны. В свою очередь, лидер Турции подчеркнул, что Путин хочет мира.
Затем Эрдоган встретился с украинским главой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Среди прочего – турецкий лидер снова интересовался готовностью Киева пойти на переговоры с РФ через посредство Анкары.
Напомним, что после полномасштабного вторжения Турция и Украина ужесточили партнерские отношения в сфере обороны. Так, украинские компании совместно с турецкими коллегами разрабатывают новый истребитель пятого поколения. Пока все разработки засекречены.
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