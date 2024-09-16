Сбалансированный мир: в Турции заявили о переговорах с Россией на определенных условиях

Окончание войны в Украине должно состояться на основе уважения легитимных и законных интересов украинского народа.

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Условия Украины должны учитываться ради справедливого мира / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, NATO

Генеральный директор по международной безопасности Министерства иностранных дел Турции Басат Озтюрк выразил неоспоримую поддержку Украине и прокомментировал, как его страна видит сценарий окончания войны.

Во время форума вашингтонского центра "Атлантический совет" он заявил, что затягивание полномасштабной войны страны-агрессора России и Украины неуместно, однако это ни в коем случае не означает, что Украина должна сдаться.

Как возможный вариант окончания войны Турция рассматривает мирные переговоры, в результате которых должна быть сбалансирована договоренность.

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"Ни одна война не продолжалась вечно. В условиях заключения мира этой войны также должно быть, безусловно, соблюдение легитимных и законных интересов украинского народа. Но мы тоже должны это понять. Мы должны иметь сбалансированный результат этих мирных переговоров", - подчеркнул он.

Позиция Турции по поводу войны в Украине

Недавно президент Турции Реджеп Эрдоган в своем заявлении высказался о том, что ряд европейских лидеров провоцируют начало Третьей мировой войны. В свою очередь, лидер Турции подчеркнул, что Путин хочет мира.

Затем Эрдоган встретился с украинским главой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Среди прочего – турецкий лидер снова интересовался готовностью Киева пойти на переговоры с РФ через посредство Анкары.

Напомним, что после полномасштабного вторжения Турция и Украина ужесточили партнерские отношения в сфере обороны. Так, украинские компании совместно с турецкими коллегами разрабатывают новый истребитель пятого поколения. Пока все разработки засекречены.

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