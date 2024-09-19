Эрдоган плюнул Путину в лицо: как Турция серьезно подставила Россию

Конфетно-букетный период закончился, и выяснилось, что ничего, собственно, двух стратегических партнеров не связывает.

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Из-за угрозы санкций США Турция бросила экс-союзника РФ / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, сайт Кремля

Чтобы избежать возможных санкций за сотрудничество с Россией и Беларусью, все банки Турции, за исключением Emlak Katılım, отказались от операций с этими странами. По данным росСМИ, турецкие финансовые учреждения с западным участием уже прекратили обслуживать операции, связанные с Россией.

Все больше стало поступать сообщений о том, что российские предприниматели сталкиваются с проблемами при оплате в турецких банках, а контрагенты требуют альтернативных способов оплаты.

Последней каплей стало то, что российские предприниматели категорически против проведения сделок через Турцию.

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Как результат, Турция перестала быть хабом для контрабанды товаров в Россию, пишет российский экономический аналитик Анатолий Несмиян. По его словам, санкции продолжают последовательно и систематически душить российскую экономику.

"Санкции - это такая штука, которая действует медленно, неотвратимо и системно. Текущий эффект от них в каждый конкретный момент времени вроде бы и небольшой, но системность создает эффект накопления, когда каждый новый период времени становится хуже и сложнее предыдущего. Рано или поздно вдруг оказывается, что ситуация на том или ином направлении стала критической, причем это состояние возникает тоже медленно, постепенно, но абсолютно неотвратимо", - подчеркивает он.

Экономический аналитик Анатолий Несмиян объясняет, что именно поэтому Турция выпала из российской информационной повестки дня. Эрдоган не звонит Путину, не летает в Сочи, не выдвигает никаких новых инициатив, связанных с Россией.

"Конфетно-букетный период закончился, и выяснилось, что ничего, собственно, двух стратегических партнеров не связывает. Кстати, подобная ситуация зеркальна в отношении всех "стратегических партнеров" нынешней России, если только не считать партнерство с изгоями или мафиозными территориями типа Ирана или Венесуэлы. Но пользы от них, как можно понять, и так немного", - добавляет он.

Позиция Турции относительно войны в Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит "политику баланса". В начале июля он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Казахстане, а позже принял участие в саммите НАТО в Вашингтоне, посвященном российской угрозе. Турция поддерживает связи с Москвой и не придерживается санкций против РФ, которые поддержало большинство партнеров страны по НАТО. Турция поставляет Киеву беспилотники и военные корабли, но продолжает покупать российскую нефть и газ. Она играла активную дипломатическую роль, максимально используя свою позицию черноморского соседа как России, так и Украины. Анкара выступила посредником в заключении соглашения о поставках украинского зерна.

Турция и Украина - последние новости

Недавно в Турции заявили о переговорах с Россией на определенных условиях. Как возможный вариант окончания войны Турция рассматривает мирные переговоры, в результате которых должна быть сбалансированная договоренность.

Аналитик Юрий Богданов рассказал о многовекторности Эрдогана и отношении к Украине. По его словам, президент хочет утвердить Турцию как логистический и геополитический суперхаб.

К слову, президент Турции выдал важное заявление о возвращении Крыма Украине. Он также отметил, что крымские татары имеют право жить свободной, безопасной и мирной жизнью на своей родине.

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