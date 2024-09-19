Лукашенко выдал циничное заявление о сотрудничестве с Украиной: при чем тут 'ДНР'

Белорусский диктатор выдал циничное заявление о помощи Украине.

https://glavred.info/politics/lukashenko-vidav-cinichnu-zayavu-pro-spivpracyu-z-ukrajinoyu-10598471.html Ссылка скопирована

Лукашенко выдал заявление о помощи Украине / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: видео

Белорусский диктатор Александр Лукашенко цинично заявил, что готов сотрудничать с Украиной так же - как с самопровозглашенной так называемой "ДНР".

Вероятно, Лукашенко подзабыл о дружбе с диктатором Владимиром Путиным и наступление войск РФ на Украину из республики, а потому сказал, мол, "никого не обижает", передает "ТСН".

"Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой республикой", - низко заявил он. видео дня

Кроме того, диктатор сказал, что Минск будет сотрудничать с "ДНР" - как сотрудничал с Донецкой областью, когда та была в составе Украины.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский потроллил западных партнеров. союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, однако до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивания российских ракет и дронов Shahed в небе над Украиной.

Эксперт рассказал, что задумал Лукашенко и заявил о вступлении Беларуси в войну. Беларусь после начала операции ВСУ на Курщине начала стягивать войска ближе к границам с Украиной и может готовить определенные провокации.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред