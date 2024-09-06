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Вступление Беларуси в войну: эксперт рассказал, что задумал Лукашенко

Даяна Швец
6 сентября 2024, 04:00
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Риторика продиктована очередными выборами Лукашенко в Беларуси, которые должны состояться в феврале следующего года.
Вступление Беларуси в войну: эксперт рассказал, что задумал Лукашенко
Лукашенко вряд ли втянется в масштабную войну / колаж: Главред, фото: росЗМІ, скріншот: відео

Беларусь после начала операции ВСУ на Курщине начала стягивать войска ближе к границам с Украиной и может готовить определенные провокации. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов.

По мнению эксперта, масштабного вторжения Лукашенко этого не допустит. Как убежден Жирохов, он прекрасно понимает, что белорусская армия не имеет достаточного уровня подготовки и в случае боевых действий не удержит линию границы. Поэтому Лукашенко делает все, чтобы Беларусь не втянули в войну.

Кто такой Михаил Жирохов?

Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области.

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Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.

Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

"Его заявления - лишь игра на внутреннюю публику. Пытается показать, что он не Путин, а может защитить белорусов. Риторика продиктована очередными выборами Лукашенко в Беларуси, которые должны состояться в феврале следующего года. Лукашенко заинтересован в том, чтобы не было повторения событий 2020 года", - заявил эксперт.

Однако расслабляться не стоит, ведь, безусловно, провокации со стороны России на севере не исключены.

"Но если так произойдет, россиянам придется брать на себя еще одну линию фронта. Потому что потешная белорусская армия очень быстро посыплется, а Путину, которому нужны войска для Курщины, Донбасса и других направлений, придется искать силы, чтобы держать новый фронт", - говорит эксперт.

Позиция Беларуси в войне против Украины

Республика Беларусь, близкий союзник Российской Федерации, поддержала своего восточного соседа в российском вторжении в Украину в 2022 году. Перед началом широкомасштабного вторжения Республика Беларусь позволила ВС РФ проводить недельные военные учения на своей территории; однако российские войска не покинули страну после того, как они должны были закончить.

Беларусь позволила Российской Федерации осуществить часть вторжения со своей территории, предоставляя России кратчайший наземный путь к столице Украины Киеву.

Республика Беларусь сначала отрицала свою причастность к войне, но впоследствии признала, что позволила российским ракетным установкам, размещенным на ее территории, обстреливать украинские цели, пишет Википедия.

Подытоживая, Жирохов заявляет, что с Путин не потянет открытие нового фронта на севере и России, потому что на текущем этапе войны это не выгодно.

"Сейчас не выгодно. Определенные провокации возможны, но они могут быть лишь локальными явлениями, которые не приведут к масштабным военным операциям", - подчеркнул эксперт.

Эксперт Михаил Жирохов - последние заявления

Жирохов предупреждает, что оккупанты положили глаз на Днепропетровщину. По словам историка, для активных боевых действий есть еще два месяца времени, а уже после начала ноября могут возникнуть проблемы с коммуникациями и интенсивность боев пойдет на спад. Поэтому именно от того, как изменится ситуация на фронте до этого времени будет зависеть дальнейшее развитие ситуации.

Кроме этого, по мнению эксперта, ВСУ могут разрушить планы РФ у Покровска. Все зависит от того, запланировал ли Генеральный штаб определенный контрнаступательный маневр.

Также Жирохов считает, что ВСУ могут пойти на Льгов и Курчатов в Курской области, ведь уже есть определенные промежуточные результаты на этом направлении.

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