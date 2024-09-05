РФ атаковала Беларусь: российский дрон развалил здание в белорусском Гомеле

Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве.

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Дрон атаковал Гомель / Колаж: Главред, Тг-канал Гаюн, фото ua.depositphotos.com

В ночь на 5 сентября в Беларуси было неспокойно. "Шахэды" их "союзного друга" залетели на территорию и их пришлось сбивать.

Как пишет в Telegram мониторинговый канал "Беларускі Гаюн", примерно в 01:08 два дрона камикадзе зашли в Гомельскую область РБ из Черниговской области Украины.

С аэродрома Барановичи в небо поднялся истребитель и в течение 10 минут жители Гомельского района услышали два взрыва.

видео дня

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Впоследствии "Беларускі Гаюн" опубликовал видео, на котором видно, как пылает и падает один из сбитых дронов. В то же время на юго-восток из Барановичей направился второй истребитель.

По данным МЧС РБ, упавший беспилотник привел к возгоранию кирпичного здания склада в Гомеле и повредил 5 квадратных метров кровли.

дрон, Гомель / Коллаж: Главред, Тг-канал Гаюн, фото ua.depositphotos.com

Утром в Минобороны Беларуси подтвердили неспокойную ночку из-за сбития дронов.

"Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, вероятно, беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил противовоздушной обороны все цели нарушителей были уничтожены. По данному факту проводится проверка", - отметил начальник Генштаба, первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО, полковник Сергей Фролов.

Удар по Украине 5 сентября - что известно о последствиях российских обстрелов

Сегодня РФ нанесла очередной массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали Украину с применением 78 БпЛА типа "Shahed" и одной баллистической ракеты "Искандер-М".

В столице сбивали вражеские "Шахеды" - в Киевской городской военной администрации заявили о работе сил ПВО и призвали жителей города оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Как известно, с вечера 4 сентября до утра 5 сентября Россия атаковала Украину дронами, а тревога в Киеве продолжалась более 9 часов. Враг атаковал столицу и области Украины в течение всей ночи, однако желаемого результата не получил.

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