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В Киеве прогремели взрывы: в столице сбивают вражеские "Шахеды"

Анна Ярославская
5 сентября 2024, 06:48
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В Киевской городской военной администрации заявили о работе сил ПВО и призвали жителей города оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В Киеве прогремели взрывы: в столице сбивают вражеские 'Шахеды'
В Киеве прогремели взрывы - работает ПВО / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г.Одесса

Утром 5 сентября в Киеве и окрестностях города прозвучали взрывы. Перед этим была объявлена тревога из-за угрозы вражеских дронов. Также в одном из районов города была слышна пулеметная очередь.

В Киевской городской военной администрации заявили о работе сил ПВО и призвали жителей города оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - написал в Telegram начальник КГВА Сергей Попко.

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Отметим, тревога из-за атаки "шахедов" в регионе длится уже 7 часов 20 минут.

07:01 Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в воздушном пространстве над столицей находятся еще несколько дронов.

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Ракетный удар по Львову и Кривому Рогу 4 сентября

В ночь на 4 сентября во Львове прогремели взрывы. Оккупанты нанесли два раектных удара по центру города. По словам мэра Львова Андрея Садового, армия РФ применила ракеты "Кинжал".

Семь человек погибли, в том числе и трое детей. В больницы Первого медобъединения Львова доставили десятки пострадавших.

В результате ночной атаки армии РФ по Львову на улице Коновальца пострадал областной Центр спортивной медицины и реабилитации. Всего повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения.

Также РФ ударила крылатыми ракетами по отелю в Кривом Роге - пострадали 5 человек. От взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек. Пять человек получили ранения, в том числе и 10-летняя девочка.

В Воздушных силах сообщили, что российская оккупационная армия нанесла удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed". Силы ПВО сбили 22 ударных дрона и 7 крылатых ракет.

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