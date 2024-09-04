Ракета РФ ударила по сердцу Львова: повреждены семь памятников архитектуры

Центр спортивной медицины и реабилитации расположен в вилле Юзефы Франц, которая датируется 1893 годом, и является памятником архитектуры местного значения.

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Последствия атаки РФ по Центру спортивной медицины и реабилитации / Коллаж: Главред, фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

В результате ночной атаки армии РФ по Львову на улице Коновальца пострадал областной Центр спортивной медицины и реабилитации. Всего повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, повреждено историческое здание Центра спортивной медицины и реабилитации. Выбиты более 70 окон. От ударной волны вынесло рамы. В шести кабинетах упал потолок. Оторваны батареи, уничтожены компьютеры и медицинская аппаратура.

"Большое счастье, что живы и нетравмированы охранники и работники Центра", - написал Козицкий.

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Центр расположен в вилле Юзефы Франц, которая датируется 1893 годом, и является памятником архитектуры местного значения.

Глава ОВА добавил, что из-за ночной атаки во Львове повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения. В частности, на улицах Коновальца и Кокорудза.

"Все дома расположены в историческом ареале и в буферной зоне ЮНЕСКО. Они находятся в государственном реестре недвижимых памятников Украины", - отметил Козицкий.

Комиссия из представителей органов охраны культурного наследия города и области начнет работать на объектах и ​​составлять акты обследования, как только экстренные службы предоставят туда доступ.

Ракетный удар по Львову и Кривому Рогу 4 сентября

В ночь на 4 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетно-дронового удара страны-агрессора РФ. Оккупанты поднимали в небо авиацию - бомбардировщики Ту-22М3 и носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К. Во Львове прогремели взрывы.

Оккупанты нанесли два удара по центру города. По словам мэра Львова Андрея Садового, армия РФ применила ракеты "Кинжал".

"Очень много разрушений - более 50 зданий. Большая часть - это сердце нашего города, историческое наследие. Мы точно понимаем, что из шести домов мы людей отселяем. Две школы сегодня не будут работать - повылетало очень много окон", - отметил он.

Семь человек погибли, в том числе и трое детей. В больницы Первого медобъединения Львова доставили 35 пострадавших. 11 пациентов находятся в критическом состоянии.

Также РФ ударила крылатыми ракетами по отелю в Кривом Роге - пострадали 5 человек. От взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек. Пять человек получили ранения, в том числе и 10-летняя девочка.

В Воздушных силах сообщили, что российская оккупационная армия нанесла удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed". Силы ПВО сбили 22 ударных дрона и 7 крылатых ракет.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

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