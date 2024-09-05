Лавировать не получается: Путин признался в плачевной ситуации на Курщине

Диктатор Путин выступил на Восточном экономическом форуме в четверг, 5 сентября и прокомментировал ситуацию на фронтах.

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Диктатор заявил, что "священный долг" его вояк отбить Курщину / Коллаж: Главред, фото: Кремль, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин на заседании девятого Восточного экономического форума 5 сентября выступил с новой порцией одиозных заявлений.

Начав крупнейшую войну в Европе после Второй мировой, диктатор не собирается останавливаться и помиловать своих солдат. Путин назвал территории Украины, которые РФ хочет оккупировать в первую очередь.

"Освобождение (так Путин называет оккупацию территорий Украины - ред.) Донбасса считается первоочередной задачей", - заявил диктатор.

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Путин как всегда рассказывал о якобы "защите" русскоязычных украинцев, оправдывая жестокое нападение. Хотя и своих граждан ему совершенно не жаль - Путин признал, что на Курщине ситуация не из лучших.

Комментируя Курскую операцию ВСУ, правитель РФ признался, что жители приграничных регионов России сейчас страдают из-за развязанной им войны, и заявил, что "священный долг вооруженных сил РФ - выбросить противника (ВСУ - ред.)" с территории Курской области РФ.

Тот самый "великий правитель", который в первые дни наступления ВСУ на Курщине спрятал голову в песок и боялся хоть как-то объяснить своему народу ситуацию, теперь с таким же проявлением трусости вешает им на уши лапшу лжи. Он рассказывает, будто бы Киев атакой на Курскую область ослабил себя на других направлениях, и наступление ВС РФ якобы ускорилось.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Путин упорно продолжает преуменьшать результаты успешной украинской операции на Курщине, хоть как-то пытаясь убедить российское общество, что контроль ВСУ над сотней населенных пунктов в РФ якобы ничего не значит.

"Киев хотел заставить Россию суетиться и нервничать, остановить наступление на Донбассе, но ничего не получилось", - продолжает убеждать себя и россиян правитель РФ.

Путин хочет, чтобы люди поверили, будто российское общество якобы "консолидировалось", а "количество людей, которые подписывают контракты с Вооруженными силами РФ, увеличилось".

В то же время диктатор из РФ не скрывает, что Москва якобы никогда не отказывалась от переговоров с Украиной по войне. Однако РФ готова разговаривать не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров.

Курская операция ВСУ - последние новости

Уже ни для кого не секрет, что прорыв ВСУ в Курской области вскрыл большую проблему РФ. Кремлевский диктатор сейчас может поставить всех под ружье, или в России повторится сценарий 1917 года, считает полковник запаса Олег Жданов.

ВСУ с каждым днем наносят все большие потери РФ - недавно на Курщине воины сожгли военную колонну и понтонную переправу оккупантов. Ранее в пабликах появилось видео с нанесением ударов по военной технике в местности, похожей на местность на видео из села Званное.

Исход боев на Курщине может быть непредсказуемым - как закончится война России и Украины, очень многое зависит. Как известно, Курская операция имеет не столько военное, сколько огромное политическое значение.

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